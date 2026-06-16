ادای احترام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مقام شامخ شهدای استان زنجان
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در مزار شهدای زنجان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به شهدای محیطبان این استان ادای احترام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شینا انصاری روز سهشنبه 26 خردادماه 1405 با حضور در مزار شهدای زنجان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به شهدای محیطبان استان، شهید میکائیل هاشمی و شهید مهدی مجلل، ادای احترام کرد.
بر اساس این گزارش، شهید میکائیل هاشمی و شهید مهدی مجلل، 16 فروردینماه 1400 در جریان درگیری با شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظتشده فیلهخاصه به شهادت رسیدند.