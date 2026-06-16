به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، فردا چهارشنبه با تشدید فعالیت سامانه بارشی در نیمه شمالی خراسان رضوی، شرق خراسان شمالی و ارتفاعات مازندران، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط جوی می‌تواند موجب جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد شود.

سازمان هواشناسی از ساکنان و مسافران این مناطق خواست از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.

همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی دیگری، از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گرد و خاک در ۸ استان کشور خبر داد.

بر این اساس، از روز چهارشنبه تا جمعه استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، سمنان، قم، کرمان و سیستان و بلوچستان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا، کاهش شعاع دید و احتمال سقوط اشیا از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده در این هشدار است.

سازمان هواشناسی به شهروندان این استان‌ها توصیه کرد؛ ضمن احتیاط در تردد و توقف در فضا‌های باز، در زمان کاهش کیفیت هوا از ماسک مناسب استفاده کنند.

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