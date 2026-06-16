۲ مرداد؛ زمان برگزاری آزمون المپیاد علمی دانشجویی

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه این سازمان آمده است: بدین‌وسیله به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون مرحله غیرمتمرکز سی‌ویکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور می‌رساند، با توجه به تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ به منظور فراهم کردن زمینه حضور متقاضیان در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، آزمون مرحله غیرمتمرکز سی‌ویکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی در صبح و بعدازظهر روز جمعه ۲ مردادماه سال ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ بعدازظهر در ۱۰ منطقه دانشگاهی کشور برگزار می‌شود.

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