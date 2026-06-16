شرایط نگهداری شیرخشک در انبارهای دارویی
مدیرکل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو، با صدور بخشنامهای جدید ضوابط دقیق انبارش شیرخشک نوزاد را برای سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا از ایفدانا، شهرام شعیبی، با اشاره به استعلامات واصله از دانشگاههای علوم پزشکی گفت: دمای استاندارد نگهداری این محصولات در انبارهای معمولی بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد با رطوبت ۶۰ درصد تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس ضوابط فنی، نوسان دما در محدوده ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نیز قابل قبول است اما شرط اصلی آن استقرار تجهیزات دقیق جهت پایش ثبت و کنترل مستمر دما در محیط انبار است.
شعیبی توضیح داد: مطالعات پایداری بلندمدت انجامشده روی شیرخشک و غذای ویژه نشان میدهد که نگهداری این فراوردهها در انبارهای معمولی و در بازه دمایی فوق با رعایت شرط پایش مداوم بلامانع است.
مدیرکل فرآوردههای طبیعی سنتی مکمل و شیرخشک تأکید کرد: معاونین غذا و داروی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی باید نسبت به ابلاغ این دستورالعمل به واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرای صحیح آن اقدام کنند.