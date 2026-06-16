رئیس سازمان مدارس غیردولتی:
هیچگونه دغدغه مالی غیرمنطقی به خانوادهها تحمیل نشود
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با تأکید بر نظارت سختگیرانه بر ثبتنام مدارس، اعلام کرد هرگونه دریافت شهریه غیرقانونی یا رفتار سلیقهای با برخورد فوری و قاطع مواجه خواهد شد.
به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون، تمامی مدیران کل استانها و رؤسای مناطق را مکلف کرد تا نظارت بر فرآیند ثبتنام و دریافت شهریه مدارس غیردولتی را بر اساس الگوی ابلاغی، با حداکثر دقت و سختگیری به انجام برسانند.
وی با هشدار نسبت به هرگونه تخطی از دستورالعملهای مصوب در مدارس هیأتامنایی و غیردولتی، تصریح کرد که مدیران مناطق ب شخصاً مسئولیت نظارت بر اجرای کامل قوانین را بر عهده بگیرند و با هرگونه رفتار سلیقهای یا دریافت مبالغ غیرقانونی در زمان ثبتنام، برخوردی قاطع، فوری و بدون استثنا صورت گیرد.
محمودزاده در ادامه، رضایتمندی اولیا و خانوادهها را امری بسیار با اهمیت در تحقق عدالت آموزشی دانست و تأکید کرد که خدمترسانی صادقانه به مردم و ایجاد فضایی شفاف و قانونمند در مدارس، اولویت اصلی وزارت آموزش و پرورش است.
وی افزود که تمامی مسئولان اجرایی موظفاند با بهرهگیری از حداکثر توان نظارتی، بستری را فراهم کنند که ضمن تسهیل فرآیند ثبتنام، هیچگونه دغدغه یا نگرانی مالی غیرمنطقی به خانوادهها تحمیل نشود، چرا که ارتقای کیفیت در سایه رعایت قانون و احترام به حقوق مردم حاصل میگردد.
محمودزاده در این نشست، با اشاره به جایگاه شهر تهران در نظام تعلیم و تربیت کشور، اظهار کرد: پایتخت بهعنوان الگوی اثرگذار ملی نیازمند تقویت نظام نظارت، ارتقای کیفیت مدیریت آموزشی و افزایش هماهنگی میان سطوح اجرایی و ستادی است تا بتواند نقش تعیینکننده خود را در توسعه آموزش کشور بیش از پیش ایفا کند.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و مقررات در فرآیندهای ثبتنام و شهریه مدارس غیردولتی، خاطرنشان کرد: انضباط در اجرای دستورالعملها و پایبندی مدارس به چارچوبهای ابلاغی وزارت آموزش و پرورش، نقش مهمی در ارتقای اعتماد عمومی و ساماندهی فعالیتهای آموزشی دارد.
محمودزاده با اذعان بر اینکه نظارت اثربخش در گرو انسجام و همافزایی میان سطوح مختلف مدیریتی است، افزود: تقویت هماهنگی میان مناطق آموزشی، بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان و استفاده از ابزارهای دقیق پایش، میتواند به بهبود عملکرد نظارتی در سطح شهر تهران کمک کند.
وی ادامه داد: ارتقای نظام آموزشی و پرورشی مستلزم بازنگری در شیوههای نظارتی و حرکت به سمت نظارتهای هدفمند، مستمر و دادهمحور است؛ بهگونهای که با تقویت دقت در پایش و تحلیل عملکرد، امکان شناسایی بهموقع چالشها و اصلاح اثربخش فرآیندها در سطح مدارس فراهم شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در پایان با تأکید بر رویکرد توسعهمحور در نظام تعلیم و تربیت خاطرنشان کرد: تقویت نظام نظارت، اجرای دقیق مقررات و همافزایی میان بخشهای مختلف آموزش و پرورش، از ارکان اساسی ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در سطح کشور به شمار میرود.