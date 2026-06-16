قدردانی صلیب سرخ از عملکرد هلال احمر در جنگ اخیر

به گزارش ایلنا، ونسان کاسارد، رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران، با اشاره به پیامد‌های جنگ اخیر گفت: مردم ایران در جنگ اخیر شرایط بسیار سختی را تجربه کردند، اما همکاران جمعیت هلال احمر با تلاش‌های گسترده خود نقش مهمی در کاهش آلام مردم ایفا کردند و فعالیت‌های بشردوستانه را به بهترین شکل به نمایش گذاشتند.

وی با ابراز تأسف از جان‌باختن شماری از امدادگران در حین انجام مأموریت، افزود: کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این مدت بر حمایت از جمعیت هلال احمر از طریق ارسال کمک‌های بشردوستانه متمرکز بوده است.

کاسارد ادامه داد: این محموله شامل ۱۸ تن اقلام بهداشتی و درمانی از جمله کیت‌های تروما، کیت‌های مقابله با حوادث شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک و هسته‌ای (CBRNE) و کیت‌های کمک‌های اولیه است که در راستای حمایت از مأموریت‌های سازمان امداد و نجات هلال احمر در اختیار این جمعیت قرار می‌گیرد.

وی برگزاری دوره آموزشی مشترک کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران در حوزه CBRNE را نشانه تعهد این جمعیت به آموزش و توانمندسازی نیرو‌های خود دانست و گفت: کمیته آماده است همکاری‌های خود را در زمینه تأمین تجهیزات، ظرفیت‌سازی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی گسترش دهد.

رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران از گفت‌و‌گو‌های انجام شده برای تقویت خدمات پیش‌بیمارستانی و اورژانس خبر داد و تصریح کرد: در حوزه توانبخشی جسمانی نیز که از عرصه‌های مهم همکاری میان هلال احمر ایران و کمیته است، آمادگی داریم همکاری‌ها را توسعه دهیم و در بازسازی مراکزی که در جنگ آسیب دیده‌اند مشارکت کنیم.

وی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی در مخاصمات مسلحانه گفت: میزان خشونتی که علیه غیرنظامیان مشاهده شد، چه در ایران و چه در غزه، تکان‌دهنده بود. از شجاعت و تلاش همکاران هلال احمر در مستندسازی این موارد و ارائه آنها به مراجع بین‌المللی قدردانی می‌کنم.

کاسارد افزود: رسالت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ترویج و حمایت از حقوق بشردوستانه است. ما بیشتر از طریق گفت‌و‌گو‌های مستقیم و محرمانه با دولت‌ها فعالیت می‌کنیم و در جریان جنگ اخیر نیز درباره ضرورت احترام به حقوق بشردوستانه با طرف‌های درگیر از جمله دولت آمریکا گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران ادامه داد: با وجود آنکه میزان خشونت‌ها ممکن است موجب دلسردی شود، اما همکاری میان سازمان‌های بشردوستانه می‌تواند به گسترش این تلاش‌ها کمک کند.

وی با اشاره به مشارکت نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال احمر و همچنین صلیب سرخ آلمان در تأمین کمک‌های اهدایی گفت: همکاری‌های مناسب در حوزه لجستیک و پشتیبانی سبب شد این محموله امروز در اختیار جمعیت هلال احمر قرار گیرد.

کاسارد در پایان با بیان اینکه تا دو هفته دیگر ایران را ترک خواهد کرد، از همکاری و تلاش‌های جمعیت هلال احمر ایران قدردانی کرد و گفت: هیچ‌یک از این اقدامات بدون تلاش‌های هلال احمر ایران امکان‌پذیر نبود.

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