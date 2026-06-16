قدردانی صلیب سرخ از عملکرد هلال احمر در جنگ اخیر
رئیس دفتر نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران بر آمادگی این نهاد برای گسترش همکاریها در حوزههای امداد و نجات، اورژانس پیشبیمارستانی و توانبخشی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، ونسان کاسارد، رئیس دفتر نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران، با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر گفت: مردم ایران در جنگ اخیر شرایط بسیار سختی را تجربه کردند، اما همکاران جمعیت هلال احمر با تلاشهای گسترده خود نقش مهمی در کاهش آلام مردم ایفا کردند و فعالیتهای بشردوستانه را به بهترین شکل به نمایش گذاشتند.
وی با ابراز تأسف از جانباختن شماری از امدادگران در حین انجام مأموریت، افزود: کمیته بینالمللی صلیب سرخ در این مدت بر حمایت از جمعیت هلال احمر از طریق ارسال کمکهای بشردوستانه متمرکز بوده است.
کاسارد ادامه داد: این محموله شامل ۱۸ تن اقلام بهداشتی و درمانی از جمله کیتهای تروما، کیتهای مقابله با حوادث شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک و هستهای (CBRNE) و کیتهای کمکهای اولیه است که در راستای حمایت از مأموریتهای سازمان امداد و نجات هلال احمر در اختیار این جمعیت قرار میگیرد.
وی برگزاری دوره آموزشی مشترک کمیته بینالمللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران در حوزه CBRNE را نشانه تعهد این جمعیت به آموزش و توانمندسازی نیروهای خود دانست و گفت: کمیته آماده است همکاریهای خود را در زمینه تأمین تجهیزات، ظرفیتسازی و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی گسترش دهد.
رئیس دفتر نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران از گفتوگوهای انجام شده برای تقویت خدمات پیشبیمارستانی و اورژانس خبر داد و تصریح کرد: در حوزه توانبخشی جسمانی نیز که از عرصههای مهم همکاری میان هلال احمر ایران و کمیته است، آمادگی داریم همکاریها را توسعه دهیم و در بازسازی مراکزی که در جنگ آسیب دیدهاند مشارکت کنیم.
وی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق بشردوستانه بینالمللی در مخاصمات مسلحانه گفت: میزان خشونتی که علیه غیرنظامیان مشاهده شد، چه در ایران و چه در غزه، تکاندهنده بود. از شجاعت و تلاش همکاران هلال احمر در مستندسازی این موارد و ارائه آنها به مراجع بینالمللی قدردانی میکنم.
کاسارد افزود: رسالت کمیته بینالمللی صلیب سرخ ترویج و حمایت از حقوق بشردوستانه است. ما بیشتر از طریق گفتوگوهای مستقیم و محرمانه با دولتها فعالیت میکنیم و در جریان جنگ اخیر نیز درباره ضرورت احترام به حقوق بشردوستانه با طرفهای درگیر از جمله دولت آمریکا گفتوگو کردهایم.
رئیس دفتر نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران ادامه داد: با وجود آنکه میزان خشونتها ممکن است موجب دلسردی شود، اما همکاری میان سازمانهای بشردوستانه میتواند به گسترش این تلاشها کمک کند.
وی با اشاره به مشارکت نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال احمر و همچنین صلیب سرخ آلمان در تأمین کمکهای اهدایی گفت: همکاریهای مناسب در حوزه لجستیک و پشتیبانی سبب شد این محموله امروز در اختیار جمعیت هلال احمر قرار گیرد.
کاسارد در پایان با بیان اینکه تا دو هفته دیگر ایران را ترک خواهد کرد، از همکاری و تلاشهای جمعیت هلال احمر ایران قدردانی کرد و گفت: هیچیک از این اقدامات بدون تلاشهای هلال احمر ایران امکانپذیر نبود.