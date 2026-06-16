پایانِ مأموریت «سارقانِ مأمورنما» در غرب تهران/ رمزگشایی از سرقتِ ۴۰ میلیاردی
سناریوی هولناک ۵ سارق مسلح که تحت پوشش مأمور، به خانه یک پزشک در غرب استان تهران دستبرد زده و بیش از ۴۰ میلیارد تومان طلا و ارز به یغما برده بودند، با هوشیاری کارآگاهان مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا به بنبست رسید. در این پرونده پیچیده، یکی از متهمان برای فرار از مجازات، پس از سرقت داوطلبانه به زندان بازگشته بود تا ردپای خود را پاک کند؛ غافل از اینکه عدالت از پشت دیوارهای بلند زندان نیز او را فراخواند.
غارتِ ۴۰ میلیارد تومانی در چند دقیقه
سارقین با ارعاب و استفاده از سلاح، موفق شدند محمولهای سنگین شامل یک و نیم کیلوگرم طلا، شمشهای طلا، ساعتهای گرانقیمت و مبالغ هنگفتی ارز خارجی (دلار) را به ارزش تقریبی بیش از ۴۰ میلیارد تومان به سرقت ببرند و در تاریکی شب ناپدید شوند.
ورود ضربتی مرکز عملیات ویژه/ شکار در سه نقطه
سردار «ضرغام آذین» رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا در این باره میگوید: بلافاصله پس از ارجاع پرونده، تیمهای زبده کارآگاهان با استفاده از اقدامات فنی و اطلاعاتی پیچیده، هویت متهمین را شناسایی کردند. با هماهنگی مراجع قضایی، عملیاتی همزمان در قالب ۳ اکیپ عملیاتی کلید خورد و ۴ نفر از سارقان اصلی در مخفیگاههای خود شناسایی و دستگیر شدند.
متهم پنجم؛ فرار به آغوشِ زندان!
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در جریان بازجوییها، گرهِ عجیبی در پرونده باز شد. متهمان اعتراف کردند که نفر پنجم گروه، بلافاصله پس از سرقت، خود را به زندان معرفی کرده است.
سردار ضرغام آذین تشریح کرد: این متهم که دارای محکومیت ۲۶ ساله در حوزه مواد مخدر بود، پس از اعزام به مرخصی، یک سال غیبت کرده و در این مدت این سرقت مسلحانه را طراحی کرده بود. او گمان میکرد با بازگشتِ داوطلبانه به زندان، از دایره اتهامات خارج میشود؛ اما کارآگاهان ما با پیگیریهای مستمر، او را از زندان تحویل گرفته و وی در مواجهه با مدارک، ناچار به اعتراف شد.
ردیابی اموال؛ از خرید زمین تا خودروهای لوکس
وی گفت: سارقان که تصور میکردند با پولهای بادآورده زندگی جدیدی ساختهاند، بلافاصله اقدام به تبدیل ارز و طلا به داراییهای ثابت کرده بودند. در بازرسی از مخفیگاهها و بررسی حسابها، مشخص شد متهمین با پولهای مسروقه اقدام به خرید چندین قطعه زمین و خودرو کردهاند که تمامی این اموال شناسایی و با دستور قضایی توقیف شدند.
سردار ضرغام آذین در پایان گفت: پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی کامل، اجازه نخواهد داد مجرمان با تغییر چهره یا پناه گرفتن در هویتهای کاذب، امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند. این پرونده هشداری جدی به مجرمینی است که سودای سرقتهای مسلحانه را در سر میپرورانند؛ چنگال قانون از آنچه فکر میکنند به آنها نزدیکتر است.