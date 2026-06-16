افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادارهکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک برای شهرهای شمال استان پیش بینی میشود.
به گزارش ایلنا، علی ملاشاهی بیان کرد: از چهارشنبه تا دوشنبه هفته آینده (۲۷ خرداد تا ۱ تیر ماه)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این شرایط میتواند موجب کاهش دید در محور مواصلاتی زاهدان–زابل، افزایش موقتی غبار در مرکز استان و همچنین کاهش نسبی دما شود.
ملاشاهی هشدار داد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جادهها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالنهای پرورشی بیندیشند.