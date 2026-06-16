عضو شورای شهر تهران:
در جنگ رمضان روزانه بیش از ۳۰ نفر در تهران به شهادت رسیدند
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با بیان اینکه ۶۵۳ اصابت را در جنگ رمضان در تهران شاهد بودیم، گفت: هزار و ۲۶۵ شهید به نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیم شد؛ روزانه بیش از ۳۰ نفر در تهران به شهادت رسیدند. دو هزار و ۸۰۰ نفر مصدوم شدند و ۱۲۵ نفر هنوز در بیمارستانها بستری هستند. پنج هزار و ۷۰۰ مراجعه درمانی نیز به بیمارستانها و مراکز درمانی به ثبت رسید.
به گزارش ایلنا، مهدی بابایی در چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه پس از ۶۵ روز از دفاع مقدس ۴۵ روزه از تلاش نیروهای خدمات رسان تقدیر میکنم، اظهار کرد: این نیروها مردانه و غیرتمندانه در میدان حضور داشتند و امیدواریم مقاومت جانانه مردم در کنار نیروهای نظامی و بسیج به نتیجه برسد. کارکنان و کارگران شهرداری نیز از همان ساعات اولیه در میدان حضور پیدا کردند و هنوز این خدماترسانی ادامه دارد.
وی افزود: هنوز جلسات در شهرداری تهران برای پیگیری مسائل و مشکلات آسیب دیدگان جنگ ادامه دارد و شهرداری در تلاش است که بازسازی منازل آسیب دیده سریعتر به نتیجه برسد.
بابایی با بیان اینکه ۶۵۳ اصابت را در تهران شاهد بودیم، خاطرنشان کرد: هزار و ۲۶۵ شهید به نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیم شد؛ روزانه بیش از ۳۰ نفر در تهران به شهادت رسیدند. دو هزار و ۸۰۰ نفر مصدوم شدند و ۱۲۵ نفر هنوز در بیمارستانها بستری هستند. پنج هزار و ۷۰۰ مراجعه درمانی نیز به بیمارستانها و مراکز درمانی به ثبت رسید.
وی همچنین تصریح کرد: با توجه به پیگیریهای صورت گرفته آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی در بازسازی خسارات جزئی از ۳۹ هزار و ۴۷۲ واحد به میزان ۹۸ درصد، خسارات متوسط از هشت هزار و ۹۲۰ واحد به میزان ۹۱ درصد، در بخش مقاومسازی ۴۱۵ واحد به میزان ۱۵ درصد، در بخش نوسازی دو هزار و ۴۲ واحد به میزان ۶۳ درصد است.
بابایی با بیان اینکه هزار و ۶۵۰ ودیعه مسکن به شهروندان پرداخت شده است، یادآور شد: میانگین دو میلیارد تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان اجاره در نظر گرفته شده و پرداخت شده است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه پرداخت خسارات وسایل منازل بر عهده دولت است، گفت: شهرداری دو هزار و ۸۴ مورد شهرکارت ۱۰۰ میلیون تومانی، هزار و ۱۲۶ شهر کارت ۲۰۰ میلیون تومان و هزار و ۵۵۸ شهرکارت ۴۰۰ میلیون تومانی به آسیب دیدگان پرداخت کرده است.
به گزارش سایت شهر، وی همچنین تصریح کرد: باید از مجموعههای فرهنگی شهرداری تهران نیز برای فراهم کردن زمینه حضور مردم در اجتماعات طی ۱۰۷ شب تقدیر ویژه داشته باشیم.