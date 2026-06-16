در جنگ رمضان روزانه بیش از ۳۰ نفر در تهران به شهادت رسیدند

به گزارش ایلنا، مهدی بابایی در چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه پس از ۶۵ روز از دفاع مقدس ۴۵ روزه از تلاش نیروهای خدمات رسان تقدیر می‌کنم، اظهار کرد: این نیروها مردانه و غیرتمندانه در میدان حضور داشتند و امیدواریم مقاومت جانانه مردم در کنار نیروهای نظامی و بسیج به نتیجه برسد. کارکنان و کارگران شهرداری نیز از همان ساعات اولیه در میدان حضور پیدا کردند و هنوز این خدمات‌رسانی ادامه دارد.

وی افزود: هنوز جلسات در شهرداری تهران برای پیگیری مسائل و مشکلات آسیب دیدگان جنگ ادامه دارد و شهرداری در تلاش است که بازسازی منازل آسیب دیده سریعتر به نتیجه برسد.

بابایی با بیان اینکه ۶۵۳ اصابت را در تهران شاهد بودیم، خاطرنشان کرد: هزار و ۲۶۵ شهید به نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیم شد؛ روزانه بیش از ۳۰ نفر در تهران به شهادت رسیدند. دو هزار و ۸۰۰ نفر مصدوم شدند و ۱۲۵ نفر هنوز در بیمارستان‌ها بستری هستند. پنج هزار و ۷۰۰ مراجعه درمانی نیز به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به ثبت رسید.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی در بازسازی خسارات جزئی از ۳۹ هزار و ۴۷۲ واحد به میزان ۹۸ درصد، خسارات متوسط از هشت هزار و ۹۲۰ واحد به میزان ۹۱ درصد، در بخش مقاوم‌سازی ۴۱۵ واحد به میزان ۱۵ درصد، در بخش نوسازی دو هزار و ۴۲ واحد به میزان ۶۳ درصد است.

بابایی با بیان اینکه هزار و ۶۵۰ ودیعه مسکن به شهروندان پرداخت شده است، یادآور شد: میانگین دو میلیارد تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان اجاره در نظر گرفته شده و پرداخت شده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه پرداخت خسارات وسایل منازل بر عهده دولت است، گفت: شهرداری دو هزار و ۸۴ مورد شهرکارت ۱۰۰ میلیون تومانی، هزار و ۱۲۶ شهر کارت ۲۰۰ میلیون تومان و هزار و ۵۵۸ شهرکارت ۴۰۰ میلیون تومانی به آسیب دیدگان پرداخت کرده است.

به گزارش سایت شهر، وی همچنین تصریح کرد: باید از مجموعه‌های فرهنگی شهرداری تهران نیز برای فراهم کردن زمینه حضور مردم در اجتماعات طی ۱۰۷ شب تقدیر ویژه داشته باشیم.

انتهای پیام/