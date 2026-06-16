پیش بینی بارندگی و صدور هشدار نارنجی برای ۸ استان
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از نوار شمالی کشور رگبار باران و وزش باد شدید پیش بینی کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: امروز سهشنبه با عبور موجی در تراز میانی جو از نوار شمالی کشور، در نیمه شمالی استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی، سواحل دریای خزر و همچنین نیمه شمالی خراسان رضوی و شرق خراسان شمالی، افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
بر اساس این گزارش، به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی طی امروز و فردا، برای شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی، مناطق مرکزی و جنوبی اردبیل، ارتفاعات و دامنههای استانهای گیلان و مازندران، جنوب شرق خراسان شمالی و ارتفاعات غرب گلستان، هشدار سطح نارنجی صادر شده است.
سازمان هواشناسی نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب، وقوع صاعقه، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای در مناطق تحت تأثیر هشدار داده و بر رعایت توصیههای ایمنی تأکید کرده است.
همچنین در مناطق مرکزی و دامنههای جنوبی البرز، افزایش سرعت وزش باد و در برخی ساعات خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.
طی پنج روز آینده نیز در نوار شرقی کشور، بهویژه منطقه زابل، وزش باد شدید سبب خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی خواهد شد.