پیش بینی بارندگی و صدور هشدار نارنجی برای ۸ استان

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: امروز سه‌شنبه با عبور موجی در تراز میانی جو از نوار شمالی کشور، در نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی، سواحل دریای خزر و همچنین نیمه شمالی خراسان رضوی و شرق خراسان شمالی، افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی طی امروز و فردا، برای شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی، مناطق مرکزی و جنوبی اردبیل، ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های گیلان و مازندران، جنوب شرق خراسان شمالی و ارتفاعات غرب گلستان، هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

سازمان هواشناسی نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای در مناطق تحت تأثیر هشدار داده و بر رعایت توصیه‌های ایمنی تأکید کرده است.

همچنین در مناطق مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز، افزایش سرعت وزش باد و در برخی ساعات خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

طی پنج روز آینده نیز در نوار شرقی کشور، به‌ویژه منطقه زابل، وزش باد شدید سبب خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی خواهد شد.

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