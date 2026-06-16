رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری شد

به گزارش ایلنا، سردار سیدتیمور حسینی اظهار کرد: پلیس راهور در سال‌های اخیر روند گسترده‌ای را برای هوشمندسازی فرآیندها در دستور کار قرار داده و امروز نتایج این تحول در حوزه‌های مختلف از جمله کنترل رفتارهای ترافیکی، صدور گواهینامه، شماره‌گذاری خودروها، رسیدگی به تخلفات و ارائه خدمات اجرایی قابل مشاهده است.

وی افزود: استفاده از سامانه‌های هوشمند ضمن افزایش دقت و سرعت ارائه خدمات، موجب کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در وقت شهروندان و ارتقای شفافیت در فرآیندهای اجرایی شده است.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اجرای طرح رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات جرایم رانندگی گفت: این طرح از سال گذشته راه‌اندازی شده و شهروندان برای ثبت اعتراض نسبت به قبوض جریمه، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به واحدهای پلیس ندارند.

حسینی تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند درخواست بررسی مجدد جرایم رانندگی را به‌صورت اینترنتی ثبت کنند و تمامی مراحل رسیدگی نیز به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

بنا بر اعلام پلیس راهور فراجا، وی توسعه خدمات هوشمند و استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی را از برنامه‌های اصلی پلیس راهور در مسیر تحقق پلیس هوشمند دانست و افزود: این اقدامات با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان، تسهیل دسترسی به خدمات، ارتقای ایمنی و تقویت نظم ترافیکی در کشور ادامه خواهد یافت.

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