ابلاغ ضوابط جدید برای انبارش شیر خشک نوزاد در کشور

به گزارش ایلنا، شهرام شعیبی با اشاره به استعلامات واصله از دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: دمای استاندارد نگهداری این محصولات در انبارهای معمولی بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد با رطوبت ۶۰ درصد تعیین شده است.

وی افزود: بر اساس ضوابط فنی نوسان دما در محدوده ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد نیز قابل قبول است اما شرط اصلی آن استقرار تجهیزات دقیق جهت پایش ثبت و کنترل مستمر دما در محیط انبار است.

شعیبی توضیح داد: مطالعات پایداری بلندمدت انجام‌شده روی شیرخشک و غذای ویژه نشان می‌دهد که نگهداری این فراورده‌ها در انبارهای معمولی و در بازه دمایی فوق با رعایت شرط پایش مداوم بلامانع است.

به گزارش ایفدانا، مدیرکل فرآورده‌های طبیعی سنتی مکمل و شیر خشک تأکید کرد: معاونین غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی باید نسبت به ابلاغ این دستورالعمل به واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرای صحیح آن اقدام کنند.

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