ابلاغ ضوابط جدید برای انبارش شیر خشک نوزاد در کشور
مدیرکل فرآوردههای طبیعی سنتی مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو با صدور بخشنامهای جدید ضوابط دقیق انبارش شیرخشک نوزاد را برای سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، شهرام شعیبی با اشاره به استعلامات واصله از دانشگاههای علوم پزشکی گفت: دمای استاندارد نگهداری این محصولات در انبارهای معمولی بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد با رطوبت ۶۰ درصد تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس ضوابط فنی نوسان دما در محدوده ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نیز قابل قبول است اما شرط اصلی آن استقرار تجهیزات دقیق جهت پایش ثبت و کنترل مستمر دما در محیط انبار است.
شعیبی توضیح داد: مطالعات پایداری بلندمدت انجامشده روی شیرخشک و غذای ویژه نشان میدهد که نگهداری این فراوردهها در انبارهای معمولی و در بازه دمایی فوق با رعایت شرط پایش مداوم بلامانع است.
به گزارش ایفدانا، مدیرکل فرآوردههای طبیعی سنتی مکمل و شیر خشک تأکید کرد: معاونین غذا و داروی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی باید نسبت به ابلاغ این دستورالعمل به واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرای صحیح آن اقدام کنند.