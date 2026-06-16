انسداد موقتی محور قدیم کرج – چالوس تا فردا

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه ساوه–تهران از محدوده نسیم‌شهر تا عوارضی تهران و در محور شهریار–تهران در برخی مقاطع، ترافیک پرحجم و سنگین جریان دارد.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیرهای رفت و برگشت روان بوده و در محورهای شمالی نیز هیچ‌گونه مداخلات جوی مشاهده نمی‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی ناشی از اجرای عملیات عمرانی گفت: محور قدیم کرج–چالوس در محدوده کرج تا شهرستانک تا فردا چهارشنبه ۲۷ خرداد، از ساعت ۹ تا ۱۴ به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود است و تردد وسایل نقلیه از مسیر جایگزین آزادراه تهران–شمال انجام می‌شود.

سرهنگ محبی در پایان خاطرنشان کرد: کنارگذر شمالی اراک در هر دو مسیر رفت و برگشت همچنان در شمار محورهای مسدود شریانی قرار دارد و رانندگان باید پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های تردد مطلع شوند.

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