رتبهبندی SIR 2026 منتشر شد؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنان در صدر دانشگاههای ایران
نتایج جدید رتبهبندی بینالمللی SCImago Institutions Rankings (SIR) 2026 منتشر شد و بر اساس آن، دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب رتبه ۷۰۱ جهان، جایگاه نخست را در بین دانشگاههای ایرانی به خود اختصاص داد.
به گزارش ایلنا،نتایج جدید رتبهبندی بینالمللی SCImago Institutions Rankings (SIR) 2026 منتشر شد و بر اساس آن، دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب رتبه ۷۰۱ جهان، جایگاه نخست را در بین دانشگاههای ایرانی به خود اختصاص داد.
بر اساس این رتبهبندی، دانشگاه تهران با رتبه ۱۱۶۱ جهان در جایگاه دوم کشور قرار گرفت و دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، تبریز، ایران، مشهد، شیراز، تربیت مدرس، گلستان و علوم پزشکی اصفهان نیز در میان ۱۰ دانشگاه برتر ایران قرار دارند.
در رتبهبندی SIR 2026، در مجموع ۵۴۹۱ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی از سراسر جهان ارزیابی شدهاند که ۱۶۶ دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. نتایج نشان میدهد از میان ۱۰ دانشگاه برتر کشور، هفت دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سه دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.
در حوزه تخصصی پزشکی نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۱۳۱ جهان، برترین دانشگاه علوم پزشکی کشور شناخته شد. پس از آن، دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه ۳۲۶، علوم پزشکی ایران با رتبه ۶۱۵، علوم پزشکی تبریز با رتبه ۸۳۸ و علوم پزشکی شیراز با رتبه ۹۶۴ در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.