دستگیری ۳ نفر در تهران به اتهام توهین به مقدسات

به گزارش ایلنا، کارشناسان پلیس اطلاعات فاتب در جریان رصد مستمر و دقیق فضای مجازی، سه فرد هنجارشکن را که با انتشار محتوای موهن، اقدام به توهین به مقدسات و مدافعان وطن کرده بودند، شناسایی کردند.

این متهمان با انتشار مطالب هدفمند، علاوه بر توهین به ارزش‌های ملی و مذهبی، با ایجاد هجمه و ترویج یأس و ناامیدی، موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد تنش در جامعه شده بودند. با وجود تلاش این افراد برای پنهان ماندن در فضای مجازی، با اقدامات فنی و هوشمندانه پلیس، مخفیگاه آنان در سه نقطه از تهران (خیابان‌های ۱۷ شهریور، نبرد و سهروردی) شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

این افراد پس از دستگیری در اعترافات خود اذعان داشتند که با تصور واهی ناشناس ماندن در فضای مجازی، اقدام به انتشار مطالب توهین‌آمیز می‌کردند.

پلیس اطلاعات فاتب هشدار داد؛ هرگونه اقدام جهت برهم زدن آرامش روانی جامعه، توهین به مقدسات و ترویج ناهنجاری، جرم تلقی شده و به هیچ عنوان از چشم قانون دور نخواهد ماند.

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