به گزارش ایلنا؛ رئیس بنیاد حیات کمیته امداد امام خمینی (ره) از برنامه‌ریزی برای ایجاد ۱۷۵ هزار فرصت شغلی برای مددجویان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: توسعه آموزش‌های مهارتی، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای، حمایت از مشاغل خرد و تقویت بازار فروش محصولات تولیدی مددجویان در اولویت برنامه‌های این بنیاد قرار دارد.

مرتضی فیروزآبادی در نشست خبری تشریح عملکرد و برنامه‌های بنیاد حیات افزود: به منظور یکپارچه‌سازی خدمات اشتغال و افزایش اثربخشی برنامه‌های توانمندسازی، ساختار اشتغال کمیته امداد به بنیاد حیات منتقل شده تا تمامی خدمات مرتبط با اشتغال به صورت متمرکز ارائه شود.

وی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت شد که معادل ۷۸ درصد اهداف پیش‌بینی‌شده بود. همچنین با اجرای طرح‌های مختلف، ۱۲۹ هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف ایجاد شد که از این تعداد، ۴۰ هزار شغل از طریق طرح‌های راهبری شغلی شکل گرفت.

رئیس بنیاد حیات با بیان اینکه دامپروری همچنان یکی از محور‌های اصلی اشتغال‌زایی برای مددجویان است، افزود: سال گذشته حدود ۱۵ هزار فرصت شغلی در این بخش ایجاد شد. همچنین ۴۰ هزار نفر از نوجوانان و جوانان تحت پوشش کمیته امداد از آموزش‌های مهارتی بهره‌مند شدند.

فیروزآبادی توسعه زنجیره‌های تولید و فروش را از سیاست‌های محوری بنیاد عنوان کرد و گفت: در حوزه‌هایی همچون فرش و نوغانداری، حمایت از تولیدکنندگان از مرحله تولید تا عرضه محصول دنبال شده و هزاران نفر در این طرح‌ها مشارکت داشته‌اند.

وی همچنین از توسعه طرح نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: شمار بهره‌مندان از این طرح طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته و اکنون ده‌ها هزار خانوار از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند هستند.

به گفته وی، همکاری با شبکه بانکی نقش مهمی در ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت پوشش ایفا کرده است.

رئیس بنیاد حیات با اشاره به راه‌اندازی صندوق تضمین اشتغال گفت: این صندوق با هدف رفع مشکلات مربوط به تأمین ضمانت برای دریافت تسهیلات، به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار، ایجاد شده و طی دو سال گذشته بیش از ۲۱ هزار نفر از خدمات آن استفاده کرده‌اند.

فیروزآبادی توسعه خدمات بیمه‌ای را از دیگر اقدامات این بنیاد برشمرد و افزود: تاکنون ۱۲ هزار بیمه‌نامه برای نیروگاه‌های خورشیدی مددجویان صادر شده است تا ریسک فعالیت‌های اقتصادی آنان کاهش یابد.

وی همچنین از ایجاد بستر‌های فروش محصولات تولیدی مددجویان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۱ فروشگاه اینترنتی برای عرضه محصولات طرح‌های اشتغال‌زایی فعال است. علاوه بر این، در سال گذشته بیش از ۴۱۱ هزار بازدید میدانی برای نظارت بر روند اجرای طرح‌ها انجام شده است.

رئیس بنیاد حیات بر ضرورت بازنگری در سقف تسهیلات اشتغال متناسب با نرخ تورم تأکید کرد و گفت: کاهش قدرت خرید وام‌های اشتغال‌زایی موجب افت اثربخشی این تسهیلات شده است؛ از این رو افزایش متناسب سقف تسهیلات می‌تواند به ایجاد مشاغل پایدار و خروج خانوار‌ها از چرخه حمایت کمک کند.

وی از برنامه‌ریزی برای آموزش مهارتی ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: این آموزش‌ها بر اساس نیاز‌های واقعی بازار کار طراحی خواهد شد تا زمینه اشتغال پایدار مددجویان فراهم شود.

فیروزآبادی همچنین با اشاره به برنامه‌های جدید اشتغال در حوزه سلامت گفت: آموزش و به‌کارگیری نیرو در بخش‌هایی مانند مراقبت از سالمندان، نگهداری از کودکان و کمک‌پرستاری با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفته است؛ حوزه‌ای که می‌تواند فرصت‌های شغلی مناسبی، به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار، ایجاد کند.

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