به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سید امیرحسین شمس با اعلام این خبر گفت: در پی تقدیم دادخواست با خواسته اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی در اراضی پارک‌ ملی گلستان توسط اشخاص ثالث و صدور رای بدوی توسط یکی از شعبات حقوقی شهرستان گرگان مبنی بر ابطال سند پارک‌ملی، با اعتراض به رای بدوی و تنظیم لایحه دفاعیه و حضور در جلسه دادرسی شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان با امعان نظر و توجه ویژه قضات به‌ مستندات ارائه شده حکم به بطلان دعوی بدوی صادر و اراضی موصوف در ید ومالکیت سازمان حفاظت محیط زیست باقی ماند.

شمس از تلاش های اداره کل و رئیس اداره حقوقی استان گلستان و همکاران دفتر حقوقی و امور مجلس در پیگیری و تنظیم لوایح دقیق و مستند همچنین از توجه دقیق قضات شعبه ۹ تجدید نظر استان گلستان در احقاق حقوق عامه قدردانی کرد.

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