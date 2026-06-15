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نخستین جلسه علنی شورای شهر تهران در ماه محرم برگزار می‌شود

نخستین جلسه علنی شورای شهر تهران در ماه محرم برگزار می‌شود
کد خبر : 1799476
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سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، از برگزاری نخستین جلسه علنی شورا در سال جدید قمری خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورا، با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم‌الحرام و آغاز ایام سوگواری حضرت اباعبدالله ‌الحسین(ع)، از برگزاری علنی نخستین جلسه شورا در سال جدید قمری خبر داد.

نادعلی اظهار داشت: جلسه آتی صحن شورا در ماه محرم به صورت علنی برگزار خواهد شد. طی این مدت تلاش اعضای شورا بر افزایش جلسات علنی با حضور اصحاب رسانه بوده تا اخبار تصمیم‌ گیری‌ها و مباحث شورا به شکل بهتر و روان‌تر در اختیار شهروندان تهرانی قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در همراهی با شورا افزود: در طول پنج سال گذشته خبرنگاران همواره در کنار اعضای شورا حضور داشته و در پیشبرد اهداف و موضوعاتی که نیازمند همفکری مردم تهران بوده، یاری‌ رسان بوده‌اند. ان‌شاءالله در جلسه آتی به ریاست مهدی چمران نیز خبرنگاران بار دیگر حضور خواهند داشت.

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