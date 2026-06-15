سردار جاویدان:
امنیت مرزها در بالاترین سطح قرار دارد
سردار جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا کشور، از آمادگی کامل نیروهای مرزبانی برای صیانت از مرزهای کشور خبر داد و تأکید کرد: امنیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح قرار دارد.
به گزارش ایلنا، سردار جاویدان در بازدید از مرز سومار، پرویزخان و خسروی قصرشیرین گفت: با همکاری سایر نیروهای مسلح، امنیت مرزها به ویژه در مرزهای غربی کشور و استان کرمانشاه به بهترین شکل تأمین شده است.
فرماندهی مرزبانی فراجا همچنین با اشاره به فعالیتهای اقتصادی در مرزها یاداور شد: مبادلات تجاری و فعالیت پایانههای مرزی در چارچوب قوانین و مقررات در حال انجام است و پلیس و مرزبانی ضمن حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل امور، با هرگونه قاچاق و جابهجایی کالای ممنوعه برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.
فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر امنیت مرزهای مشترک ایران و عراق تصریح کرد: امروز مرزهای مشترک با عراق، چه در حوزه دولت مرکزی و چه در اقلیم کردستان، از امنیت و آرامش مطلوبی برخوردار هستند و زمینه لازم برای فعالیت مرزنشینان و فعالان اقتصادی فراهم است.
وی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را افتخاری بزرگ برای نیروهای مرزبانی دانست و گفت: همهی یگانهای مرزبانی در مرزهای منتهی به عراق از جمله مهران و خسروی آمادگی کامل دارند تا در کنار سایر دستگاههای مسئول، امنیت و تسهیلات لازم برای تردد زائران را فراهم کنند.
به گفتهی سردار جاویدان، تمهیدات لازم برای تأمین نظم و امنیت در مرزهای پرتردد اربعین پیشبینی شده و موضوع بهرهگیری از ظرفیت سایر گذرگاههای مرزی نیز متناسب با فراهم شدن زیرساختها در دست بررسی است تا خدمات مطلوبتری به زائران ارائه شود.