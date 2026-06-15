رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
استادان و پیشکسوتان را باید در زمان حیات تکریم کرد
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر ضرورت پاسداشت استادان و پیشکسوتان دانشگاهی در زمان حیات، گفت: برگزاری آیینهای بزرگداشت پس از درگذشت افراد ارزشمند است، اما جای تجلیل و قدردانی از آنان در دوران حیات را نمیگیرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش در مراسم بزرگداشت شادروان عبداللهزاده استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر این دانشگاه با اشاره به فلسفه برگزاری آیینهای یادبود اظهار کرد: اینگونه مراسمها به طور معمول به دلایل مشترکی برای همه افرادی که از دنیا میروند برگزار میشود و بخشی از سنتهای ارزشمند فرهنگی و اجتماعی ما به شمار میرود.
وی افزود: حضور دوستان، همکاران و نزدیکان در این مراسمها علاوه بر آنکه موجب تسلی خاطر بازماندگان میشود، نشان میدهد که جامعه و اطرافیان قدردان تلاشها و خدمات فرد از دسترفته هستند. این همراهی و همدلی میتواند در کاهش آلام ناشی از فقدان عزیزان برای خانواده، دوستان و همکاران نقش مؤثری ایفا کند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: این مراسمها تنها برای بازماندگان نیست، بلکه برای کسانی که در آن حضور پیدا میکنند نیز پیامهایی دارد. هر فردی که شناختی از شخصیت و منش فرد درگذشته دارد، میتواند ویژگیهای مثبت اخلاقی و حرفهای او را به عنوان الگو مدنظر قرار دهد و از آن درس بگیرد.
سروش با اشاره به ویژگیهای شخصیتی مرحوم دکتر عبداللهزاده گفت: هرچند توفیق همکاری نزدیک با ایشان را نداشتم، اما در دوران حیاتشان همواره ذکر خیر ایشان در میان همکاران شنیده میشد و پس از آشنایی بیشتر نیز ویژگیهای برجستهای از این استاد فقید برایم روشن شد.
وی افزود: آنچه از مرحوم دکتر عبداللهزاده نقل میشود، حاکی از آن است که ایشان فردی منصف، دارای استقلال رأی، جدی در امور کاری و برخوردار از دقت و توجه ویژه به جزئیات بودند؛ ویژگیهایی که شاید در فضای عمومی جامعه و حتی محیطهای دانشگاهی کمتر مورد توجه قرار میگیرد و لازم است بیش از گذشته به آنها توجه شود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه استقلال رأی و پایبندی به اصول حرفهای از ویژگیهای مهم استادان برجسته است، خاطرنشان کرد: نسل جوان، بهویژه دانشجویان، باید جنبههای مثبت شخصیتی و علمی استادان خود را الگو قرار دهند و در مسیر زندگی و فعالیتهای حرفهای از این ویژگیها بهره بگیرند.
وی در ادامه با بیان اینکه برگزاری مراسم بزرگداشت برای استادان و چهرههای علمی پس از درگذشت آنان امری پسندیده است، اظهار کرد: در کنار این سنت ارزشمند، لازم است نگاه خود را نسبت به تکریم بزرگان علم و دانشگاه بازنگری کنیم و بیش از پیش به تجلیل از استادان و پیشکسوتان در دوران حیاتشان بپردازیم.
سروش یادآور شد: در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بهویژه در دانشکده مهندسی کامپیوتر، استادان و پیشکسوتان برجستهای حضور دارند که شایسته قدردانی هستند و باید در زمان حیات مورد تجلیل قرار گیرند. تجربه برگزاری مراسم تقدیر از برخی استادان پیشکسوت در دانشگاه نیز نشان داد که چنین برنامههایی میتواند در فضایی صمیمی و با نشاط، زمینه قدردانی از خدمات علمی و صنعتی این چهرهها را فراهم کند.
وی افزود: تجلیل از استادان در دوران حیات منافاتی با برگزاری آیینهای یادبود پس از درگذشت آنان ندارد، اما هیچگاه نمیتواند جای آن را بگیرد؛ چرا که خود فرد نیز باید ثمره سالها تلاش، کوشش، فعالیت علمی و خدمات آموزشی خود را ببیند و از این قدردانی بهرهمند شود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اهمیت نامگذاری فضاهای آموزشی و پژوهشی به نام استادان برجسته گفت: نامگذاری سالنها، کلاسها، آزمایشگاهها و دیگر فضاهای دانشگاهی به نام چهرههای علمی، سنتی ارزشمند است که در سیاستهای کلی دانشگاه نیز مورد توجه قرار دارد و باید در دانشکدههای مختلف استمرار یابد.
وی با بیان اینکه این اقدام نباید صرفا به استادان درگذشته محدود شود، افزود: تجربه نامگذاری برخی فضاهای دانشگاهی به نام استادان برجسته در زمان حیات آنان، اقدامی ارزشمند بوده و نشان داده است که قدردانی از مفاخر علمی در دوران زندگیشان میتواند آثار مثبت و ماندگاری بر جای بگذارد.دکتر سروش در پایان با قدردانی از دانشکده مهندسی کامپیوتر، انجمن دانشآموختگان و دستاندرکاران برگزاری این مراسم، تاکید کرد: آنچه از استادان برجسته بر جای میماند، تنها آثار علمی و پژوهشی نیست، بلکه دانشجویان تربیتشده و میراث علمی و اخلاقی آنان نیز باقیاتالصالحاتی است که باید همواره مورد پاسداشت قرار گیرد.