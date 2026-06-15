علل بروز آسیب اعتیاد باید احصاء و موانع آن برطرف شود

به گزارش ایلنا، در نشست هماهنگی قضائی مبارزه با مواد مخدر با حضور آیت‌الله محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور و حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، آخرین روند مبارزه با مواد مخدر و طرح‌های تحولی ستاد از جمله «تحول درمان»، «مراکز امید و زندگی» و «طرح جامع مبارزه با مواد مخدر» بررسی شد.

در این جلسه همچنین گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی کشت «شقایق الیفرا» با هدف تأمین نیازهای دارویی کشور و نیز آیین‌نامه مقابله با کشت خشخاش و سایر گیاهان ممنوعه مخدرپایه ارائه شد.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق عوامل مؤثر در بروز اعتیاد و جرائم مواد مخدر، رفع موانع موجود توسط دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و بر بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند برای نظارت بر روند رسیدگی به جرائم مواد مخدر، مستندسازی دقیق پرونده‌ها و نتیجه‌محور شدن اقدامات در حوزه کاهش تقاضا و مقابله با عرضه مواد مخدر تأکید کرد.

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