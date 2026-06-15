اعزام و فعالیت ۱۰ هزار خواهر طلبه همزمان با ماه محرم

به گزارش ایلنا، طالبی، معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران در خصوص تشریح فعالیت های تبلیغی این نهاد حوزوی در آستانه ماه محرم گفت: در آستانه ماه محرم‌الحرام، به لطف خدا مبلّغات حوزه‌های علمیه خواهران در سراسر کشور در عرصه‌های مختلف وارد عرصه تبلیغ می‌شوند. ان‌شاءالله به فضل الهی، حدود ۱۰ هزار نفر از خواهران طلبه، چه در مواکب و هیئت‌ها ناظر به شرایط جنگ و چه در روضه‌های خانگی، مساجد و محلات، حضور خواهند داشت.

وی افزود: در افق محتوایی، تلاش ما بر این است که ناظر به الهیات جنگ و تحولات مهم اخیر، روایت فتحی از رخدادهایی داشته باشیم که در مبارزه با آمریکا و اسرائیل شکل گرفته است. همچنین یکی از دغدغه‌های ما روایت زندگی و سبک فکری قائد شهیدمان و خانواده حضرت آقاست که در مسیر عزت و عظمت ایران اسلامی جان خود را تقدیم کردند.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های ما، ورود خواهران استاد دروس تخصصی در عرصه تبلیغ است که ان‌شاءالله تعالی به تعمیق مباحث تبلیغ کمک می‌کند. همچنین از ظرفیت مبلّغان مختلفی که در کشور حضور دارند دعوت می‌کنیم تا با هم‌افزایی با طلاب مبلّغ حوزه‌های علمیه خواهران، به ارتقای عمق مفهومی فعالیت‌ها کمک کنند.

طالبی عنوان کرد: تلاش ما بر این است که ناظر به شرایط جنگ و وضعیت خاص کشور، بسته‌هایی را که برای خواهران طلبه تهیه و در اختیار آنان قرار داده‌ایم، در سطح کشور منتشر کنیم تا به عنوان کنشگران جهاد تبیین، در پاسخ‌گویی به شبهات و سؤالات ایفای نقش کنند.

وی در پایان تأکید کرد: پرداختن به تبلیغ تخصصی، توجه به فضای رسانه، حضور در عرصه بین‌الملل و طرح‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت مهم اربعین در شرایط حساس امسال، از جمله سیاست‌هایی است که به‌صورت جدی به آن توجه داریم. همچنین تنوع محصولات تولیدی، مانند کمیک‌استریپ‌هایی که در فضای روایت زندگی حضرت آقا و خانواده ایشان تولید شده و در سراسر کشور در اختیار خواهران قرار گرفته است، از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.