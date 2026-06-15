دشمن در شکستن انسجام ملت ایران شکست خورده است

به گزارش ایلنا از روابط عمومی پلیس، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی در یکصد و هفتمین شب ملت مبعوث شده در اجتماع پرشور مردم انقلابی زاهدان با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی، اظهار داشت: خداوند بزرگ را شاکریم که ما را در عصر امام خمینی(ره) و در عصر رهبر معظم انقلاب اسلامی آفرید و پرچم انقلاب اسلامی را پس از شهادت امام شهیدمان به دست امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله العالی) سپرد.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به نقش ملت ایران در تحولات معاصر افزود: ملت ایران حقیقتاً حماسه‌ساز قرن شدند و با حضور در همه صحنه‌ها، عزت را برای اسلام، ایران، امت اسلامی و جبهه مقاومت به ارمغان آوردند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در استان سیستان و بلوچستان گفت: آنچه امشب در این اجتماع مشاهده می‌شود، پیوند شیعه و سنی در کنار یکدیگر است. این صحنه نشان می‌دهد دشمن با همه تلاش‌های خود نتوانسته وحدت ملت ایران را بشکند.

وی ادامه داد: پس از شهادت امام جامعه اسلامی، ملت ایران وحدتی زیباتر را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشتند؛ وحدت شیعه و سنی، مسیحیان و سایر ادیان، وحدت مردم و مسئولان و همچنین وحدت مردم و نیروهای مسلح.

حجت الاسلام شیرازی با تأکید بر نقش مردم در موفقیت‌های کشور تصریح کرد: اگر مسئولان در میدان اقدامی انجام می‌دهند و اگر نیروهای مسلح علیه دشمنان وارد نبرد می‌شوند، همه این اقدامات به پشتوانه مردم است. حضور مردم به نیروهای مسلح و مسئولان کشور روحیه، توان و قدرت بخشیده است.

وی با اشاره به استمرار حضور مردم در صحنه افزود: بیش از یکصد شب است که مردم بدون چشمداشت و توقع در میدان حضور دارند و این همان بعثت مردمی است که رهبر انقلاب اسلامی از آن سخن گفته بودند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه اقدام دشمن با همه توطئه‌ها و جنگ‌های گذشته متفاوت بوده است، اظهار کرد: دشمن وارد خط قرمز ملت ایران شد و امام این مردم را به شهادت رساند. ملت ایران آماده بودند جان و هستی خود را برای امام جامعه تقدیم کنند و از همین رو انتقام خون امام شهید خود را خواهند گرفت.

وی افزود: ملت ایران با نشان دادن قدرت خود به دشمن اجازه نخواهد داد بار دیگر به خطوط قرمز این ملت نزدیک شود و دشمن نباید تصور کند پایان جنگ یا توافق احتمالی، مانع پیگیری انتقام خواهد شد.

حجت الاسلام شیرازی با اشاره به شعارهای تاریخی ملت ایران گفت: همان‌گونه که ملت ایران در گذشته شعارهای خود را محقق کردند و رژیم پهلوی را سرنگون ساختند و در برابر دشمنان ایستادند، امروز نیز در مسیر تحقق اهداف خود ایستاده‌اند.

وی با یادآوری مبارزه با داعش تصریح کرد: روزی برخی معتقد بودند داعش شکست‌ناپذیر است اما جبهه مقاومت توانست این گروه تروریستی را شکست دهد و امروز نیز ملت ایران بر ادامه مسیر خود تأکید دارد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خاطرنشان کرد: مردم در خیابان، نیروهای مسلح در میدان و مسئولان در کنار مردم ایستاده‌اند و تا تحقق اهداف خود از جمله اخذ غرامت از دشمن و استیفای حقوق ملت ایران از میدان خارج نخواهند شد.

وی همچنین با اشاره به موضوع تنگه هرمز اظهار کرد: مدیریت جدید بر تنگه هرمز باید بر اساس تدابیر ولایت اجرایی شود و تصمیم‌گیرندگان این منطقه ملت ایران و مردم منطقه هستند.

حجت الاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: دشمن به دنبال جدا کردن صفوف ملت ایران از یکدیگر است، اما حضور مردم تعیین‌کننده و پایان‌بخش همه توطئه‌ها خواهد بود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان از مردم زاهدان و استان سیستان و بلوچستان به دلیل حضور مستمر در صحنه تقدیر کرد و گفت: شما به اسلام، ایران، انقلاب و ولایت عزت بخشیدید. همچنین از همه عوامل اجرایی، نیروهای انتظامی، نظامی و بسیجی که در برگزاری این برنامه‌ها نقش دارند قدردانی می‌کنم.