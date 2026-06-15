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کاظمی خبر داد:

پیگیری برای جذب ۳۳ هزار دانشجو معلم

پیگیری برای جذب ۳۳ هزار دانشجو معلم
کد خبر : 1799310
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وزیر آموزش و پرورش گفت: مجوز جذب ۳۰ هزار دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان و ۳ هزار دانشجومعلم دانشگاه شهید رجایی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود از طریق برگزاری آزمون و تکمیل فرآیند‌های مربوط، این ظرفیت‌ها در زمان مناسب جذب شوند.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در پایان روز نخست سفر خود به استان خراسان جنوبی و در جمع خبرنگاران، با اشاره به تقارن برنامه افتتاح مدرسه دکتر داریوش گنجی با دومین سالگرد ایشان، اظهار کرد: مرحوم دکتر گنجی با ساخت ۱۱ مدرسه در استان، خدمات ماندگار و ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته است.

وی با قدردانی از اقدامات استاندار خراسان جنوبی در حوزه توسعه فضا‌های آموزشی، افزود: عملکرد استان در اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی قابل تقدیر است و خراسان جنوبی در این حوزه جزو استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود به‌گونه‌ای که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پروژه‌های آموزشی استان تکمیل شده یا در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

کاظمی در ادامه با اشاره به برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای تأمین نیروی انسانی در سال تحصیلی جدید، گفت: به دلیل برخی شرایط و محدودیت‌ها بخشی از مجوز‌های استخدامی در زمان مقرر صادر نشد که ممکن است در آغاز سال تحصیلی چالش‌هایی در حوزه نیروی انسانی ایجاد کند، اما اقدامات لازم برای جبران این موضوع در حال انجام است.

وی افزود: مجوز جذب ۳۰ هزار دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان و ۳ هزار دانشجومعلم دانشگاه شهید رجایی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود از طریق برگزاری آزمون و تکمیل فرآیند‌های مربوط، این ظرفیت‌ها در زمان مناسب جذب شوند.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: از طریق ماده ۲۸ و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز، پیگیری‌های لازم برای صدور مجوز‌های استخدامی در حال انجام است و تفاهمات اولیه نیز در این زمینه حاصل شده است.

کاظمی در پایان ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن این فرآیندها، بخشی از چالش‌های نیروی انسانی در آموزش و پرورش برطرف شده و سال تحصیلی جدید با شرایط مطلوب‌تری آغاز شود.

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