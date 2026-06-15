بهزاد قیاسی این جایزه را برای ارائه و اجرای طرحی با عنوان احیای تالاب‌ها از طریق گردشگری آبی؛ راهبردی برای معیشت پایدار در ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله ، دریافت کرد. این طرح با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری مسئولانه، الگویی مؤثر برای ایجاد معیشت پایدار در جوامع محلی و همزمان حفاظت و احیای اکوسیستم‌های ارزشمند تالابی ارائه می‌دهد که مورد توجه کمیته داوری یونسکو قرار گرفته است.

در این مراسم، عبدالحسین فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس کمیته ملی برنامه انسان و زیست‌کره، حضور داشتند و از تلاش‌های علمی و میدانی قیاسی در راستای تحقق اهداف حفاظتی و توسعه پایدار در ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره کشور قدردانی کردند.

برنامه «انسان و زیست‌کره» (MAB) یونسکو، شبکه‌ای جهانی با هدف تقویت تعامل متوازن میان انسان و طبیعت، حفاظت از تنوع زیستی و ترویج توسعه پایدار در ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره جهان است و جایزه «دانشمند جوان» آن، هر ساله به پژوهشگران برجسته این حوزه اعطا می‌شود.