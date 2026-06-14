وقوع زمین لرزه درمرز استانهای آذربایجان غربی و کردستان
زلزله ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر، مرز استانهای آذربایجان غربی و کردستان حوالی کانی سور را لرزاند.
به گزارش ایلنا، زمین لرزه ای با بزرگی ۳.۱ مرز استانهای کردستان و آذربایجان غربی - حوالی کانی سور ثبت شده است.
این زمین لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داده است.
براساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمینلرزه ساعت ۱۷:۵۰:۲۷ به وقت محلی روی داده است.
نزدیکترین شهرها به مرکز زمین لرزه۱۱ کیلومتری کانی سور (کردستان)، ۱۷ کیلومتری سردشت (آذربایجان غربی) و ۲۰کیلومتری ارمارده (کردستان) اعلام شده است.
نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع زمین لرزه۱۴۸کیلومتری سنندج و۱۷۴ کیلومتری ارومیه هستند.