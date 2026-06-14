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انتظامی حوادث ۲۴ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸:۱۷

وقوع زمین لرزه درمرز استان‌های آذربایجان غربی و کردستان

زلزله ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر، مرز استان‌های آذربایجان غربی و کردستان حوالی کانی سور را لرزاند.