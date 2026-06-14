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وقوع زمین لرزه درمرز استان‌های آذربایجان غربی و کردستان

وقوع زمین لرزه درمرز استان‌های آذربایجان غربی و کردستان
کد خبر : 1799057
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زلزله ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر، مرز استان‌های آذربایجان غربی و کردستان حوالی کانی سور را لرزاند.

به گزارش ایلنا، زمین لرزه ای با بزرگی ۳.۱  مرز استانهای کردستان و آذربایجان غربی - حوالی کانی سور ثبت شده است.

این زمین لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داده است.

براساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این  زمین‌لرزه ساعت ۱۷:۵۰:۲۷ به وقت محلی روی داده است.

 نزدیک‌ترین شهرها به مرکز زمین لرزه۱۱ کیلومتری کانی سور (کردستان)، ۱۷ کیلومتری سردشت (آذربایجان غربی) و ۲۰کیلومتری ارمارده (کردستان) اعلام شده است.   

نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع زمین لرزه۱۴۸کیلومتری سنندج و۱۷۴ کیلومتری ارومیه هستند. 

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