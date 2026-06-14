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اعلام روش‌های مشارکت مردمی در پویش اطعام و احسان حسینی

اعلام روش‌های مشارکت مردمی در پویش اطعام و احسان حسینی
کد خبر : 1798893
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کمیته امداد امام خمینی(ره) روش‌های مشارکت مردمی در پویش اطعام و احسان حسینی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا    از کمیته امداد امام خمینی (ره)، حبیب‌اله آسوده گفت: همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، آشپزخانه‌های طرح اطعام حسینی در ایام عزاداری امام حسین (ع) اقدام به طبخ غذای گرم و توزیع در میان خانواده‌های نیازمند می‌کنند همچنین در طرح احسان حسینی، کمک‌های مردمی در قالب اقلام خوراکی و بسته‌های غذایی در اختیار خانواده‌های محروم قرار می‌گیرد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خاطرنشان کرد: مردم نیکوکار می‌توانند با شماره‌گیری #۱۲* کمک‌های خود را به دست نیازمندان برسانند.

وی تاکید کرد: شماره کارت ۴۰۲۰-۰۰۰۰-۹۹۷۹-۶۰۳۷ نیز به منظور جمع‌آوری نذورات مردمی در طرح اطعام و احسان حسینی پیش‌بینی شده است.

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