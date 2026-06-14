سازماندهی ۴ میلیون عضو در شبکه جوانان هلال احمر

وی با اشاره به توسعه کانون‌های عمومی و تخصصی سازمان جوانان افزود: علاوه بر کانون‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، طلاب و جوانان، کانون‌های تخصصی از جمله راهنمایی و رباتیک نیز برای ساماندهی بهتر اعضا ایجاد شده است.

رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر همچنین از گسترش شبکه رابطان مدارس خبر داد و گفت: در حال حاضر هزار و ۴۶۹ آموزگار در این شبکه فعالیت دارند و برنامه‌ریزی برای افزایش این تعداد و پوشش مدارس سراسر کشور در دستور کار قرار دارد.

حسینی‌المدنی با اشاره به راه‌اندازی شبکه اجتماعی «هلالیتا» در بستر پیام‌رسان ایتا اظهار کرد: این شبکه که با هدف ارتباط مستقیم با اعضا ایجاد شده، اکنون بیش از ۱۷۳ هزار عضو دارد و به یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های سازمانی کشور تبدیل شده است.

وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، از ظرفیت هلالیتا برای راه‌اندازی سامانه پاسخگویی تخصصی به مردم استفاده شد که طی ۴۳ روز، ۸۵۹ تماس تلفنی و بیش از ۶۰ هزار دقیقه مشاوره تخصصی در آن ثبت شد.

رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر از اجرای پویش «سپاس امدادگر» نیز خبر داد و گفت: در این پویش که با هدف قدردانی از امدادگران برگزار شد، بیش از ۱۲ هزار اثر و دل‌نوشته مردمی به دبیرخانه ارسال شد.

وی همچنین به برگزاری جشنواره سرود «آوای هلال» اشاره کرد و افزود: در این جشنواره ۸۱۱ گروه سرود از سراسر کشور شرکت کردند و نزدیک به ۴۰ هزار دانش‌آموز با فعالیت‌ها و اهداف هلال‌احمر آشنا شدند.

حسینی‌المدنی در ادامه با اشاره به پویش ملی کاشت نهال گفت: اعضای جوان هلال‌احمر در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۵ میلیون و ۳۳۳ هزار اصله نهال در سراسر کشور کاشتند.

وی همچنین از اجرای طرح «جشنواره تکامل» با هدف تحکیم بنیان خانواده خبر داد و افزود: تاکنون ۵۷۳ زوج عضو و امدادگر هلال‌احمر در این طرح مشارکت کرده‌اند و دوره‌های آموزشی مرتبط با مهارت‌های زندگی، همسرداری و فرزندآوری برای آنان برگزار شده است.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر توسعه شبکه‌های مردمی، افزایش مشارکت داوطلبانه و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان را از مهم‌ترین راهبردهای این سازمان برای گسترش خدمات بشردوستانه در کشور عنوان کرد.