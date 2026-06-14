اجرای پزشکی خانواده از اول تیرماه

وی اضافه کرد: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، مدیریت سلامت منطقه را توسط پزشک خانواده پیگیری کرده و هدایت بیماران را در مسیر ارجاع به عهده خواهد داشت.

فرخی با تأکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی آبادان یکی از دانشگاه‌های پیشرو در این برنامه خواهد بود، افزود: در خرمشهر به حدود ۴۰ تیم سلامت در سطح یک نیاز داریم که در مراکز خدمات جامع سلامت، درمانگاه‌های ملکی تأمین اجتماعی، مطب‌های خصوصی و مطب‌های فعال در پایگاه‌های دولتی این برنامه را شروع کنند.

وی ادامه داد: در سطح ۲ ارجاع نیز ۸ رشته تخصصی در بیمارستان و کلینیک ویژه این طرح را دنبال می‌کنند و در حال حاضر مقداری کسری نیروی انسانی سطح یک در دانشگاه وجود دارد که اقدامات و رایزنی‌های لازم برای رفع این مشکل صورت گرفته است، ولی در سطح ۲ مشکل خاصی از این بابت نداریم و تخصص‌های مدنظر کامل هستند.

وی گفت: به محض شروع طرح، مزایایی برای مردم ایجاد خواهد شد که از جمله آنها می‌توان به چهار ویزیت رایگان، کاهش فرانشیز پرداخت مردم در دارو و پاراکلینیک‌ها از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد و بستری رایگان اشاره کرد.

فرخی اضافه کرد: نیاز است الزامات و اقداماتی در بحث فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی دنبال شود و مزایای این طرح برای مردم تبیین شود تا مشارکت خوبی را در آن شاهد باشیم.