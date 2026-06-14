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اجرای پزشکی خانواده از اول تیرماه

اجرای پزشکی خانواده از اول تیرماه
کد خبر : 1798765
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طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع از ابتدای تیرماه سال جاری به صورت پایلوت در شهرستان خرمشهر آغاز می‌شود؛ طرحی که به گفته مسئولان وزارت بهداشت، با هدف هدایت درست بیماران، کاهش هزینه‌های درمان و افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، مزایایی مانند چهار ویزیت رایگان، کاهش فرانشیز دارو و پاراکلینیک و بستری رایگان را برای شهروندان به همراه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، بابک فرخی، رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، گفت: ۶۴ شبکه از ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی در برنامه زمان‌بندی، از اول تیرماه برنامه پزشک خانواده را اجرا خواهند کرد که دانشگاه علوم پزشکی آبادان به عنوان یکی از دانشگاه‌هایی که در فاز اول این برنامه قرار دارد، کار خود را به عنوان پایلوت در شهرستان خرمشهر دنبال می‌کند.

وی اضافه کرد: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، مدیریت سلامت منطقه را توسط پزشک خانواده پیگیری کرده و هدایت بیماران را در مسیر ارجاع به عهده خواهد داشت.

فرخی با تأکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی آبادان یکی از دانشگاه‌های پیشرو در این برنامه خواهد بود، افزود: در خرمشهر به حدود ۴۰ تیم سلامت در سطح یک نیاز داریم که در مراکز خدمات جامع سلامت، درمانگاه‌های ملکی تأمین اجتماعی، مطب‌های خصوصی و مطب‌های فعال در پایگاه‌های دولتی این برنامه را شروع کنند.

وی ادامه داد: در سطح ۲ ارجاع نیز ۸ رشته تخصصی در بیمارستان و کلینیک ویژه این طرح را دنبال می‌کنند و در حال حاضر مقداری کسری نیروی انسانی سطح یک در دانشگاه وجود دارد که اقدامات و رایزنی‌های لازم برای رفع این مشکل صورت گرفته است، ولی در سطح ۲ مشکل خاصی از این بابت نداریم و تخصص‌های مدنظر کامل هستند.

وی گفت: به محض شروع طرح، مزایایی برای مردم ایجاد خواهد شد که از جمله آنها می‌توان به چهار ویزیت رایگان، کاهش فرانشیز پرداخت مردم در دارو و پاراکلینیک‌ها از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد و بستری رایگان اشاره کرد.

فرخی اضافه کرد: نیاز است الزامات و اقداماتی در بحث فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی دنبال شود و مزایای این طرح برای مردم تبیین شود تا مشارکت خوبی را در آن شاهد باشیم.

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