هشدار هلال احمر نسبت به شنا در رودخانههای فصلی، تالابها و سدها
سخنگوی جمعیت هلالاحمر نسبت به شنا در رودخانههای فصلی، تالابها، سدها و سواحل فاقد طرح سالمسازی هشدار داد.
به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی با هشدار درباره شنا در مناطق فاقد ایمنی، گفت: بیشترین موارد غرق شدگی و مرگ ناشی از آن در نقاطی رخ میدهد که خارج از محدوده طرحهای سالمسازی سواحل قرار دارند.
وی افزود: رودخانههای فصلی، تالابهای کشاورزی و سدها نیز از دیگر نقاط پرخطر در وقوع حوادث غرقشدگی هستند؛ مناطقی که تقریباً در همه آنها شنا ممنوع است، اما برخی افراد به ویژه جوانان با بیاحتیاطی وارد آنها شده و اقدام به شنا میکنند.
سخنگوی هلالاحمر با تأکید بر لزوم توجه به هشدارها و پرهیز از شنا در مناطق غیرمجاز ادامه داد: رعایت نکات ایمنی، استفاده از سواحل دارای طرح سالمسازی و توجه به علائم هشدار دهنده میتواند نقش مهمی در کاهش حوادث داشته باشد.
خالدی اظهار کرد: در بازه زمانی فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۴، در مجموع ۲۸۲ حادثه در محیطهای آبی کشور ثبت شده است که در نتیجه آن ۴۹۷ نفر حادثه دیدهاند.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، وی گفت: در این حوادث، ۱۵۳ نفر مصدوم، ۱۴۶ نفر فوتی در صحنه، ۷۶ نفر منتقل شده به مراکز درمانی و ۲۴ نفر نیز به صورت سرپایی خدمات دریافت کردهاند.