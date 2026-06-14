خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ردزنی موبایل‌قاپ‌های موتورسوار از نازی‌آباد تا میدان فردوسی

ردزنی موبایل‌قاپ‌های موتورسوار از نازی‌آباد تا میدان فردوسی
کد خبر : 1798738
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارق حرفه‌ای موبایل‌قاپ خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کرم سلطانی، فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارق حرفه‌ای موبایل‌قاپ خبر داد و اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده پس از انتشار تصاویر یک فقره موبایل‌قاپی در فضای مجازی و شناسایی محل وقوع سرقت در محدوده نازی‌آباد در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: با شناسایی شاکی و انجام تحقیقات تخصصی مشخص شد تلفن همراه آیفون ۱۵ وی توسط دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت پالس NS200 به سرقت رفته است.

سرهنگ سلطانی ادامه داد: بررسی دوربین‌های مداربسته و اقدامات اطلاعاتی منجر به شناسایی دو سارق سابقه‌دار به نام‌های هاشم و رامین شد. پس از اخذ دستور قضائی، متهمان در اواسط خردادماه در حوالی میدان فردوسی شناسایی و در حالی که قصد فرار داشتند، دستگیر شدند.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه متهمان در ابتدا منکر ارتکاب سرقت بودند، گفت: با ارائه مستندات موجود، هر دو نفر به سرقت تلفن همراه شاکی در محدوده خانی‌آباد نو اعتراف کردند.

وی افزود: متهمان در ادامه بازجویی‌ها به ارتکاب بیش از ۷۰ فقره سرقت تلفن همراه در نقاط مختلف شهر تهران نیز اقرار کردند.

سرهنگ سلطانی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۴۰ نفر از مالباختگان موفق به شناسایی متهمان به عنوان سارقان اموال خود شده‌اند و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر جرایم احتمالی آن‌ها ادامه دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست هنگام استفاده از تلفن همراه در معابر عمومی، به ویژه در نزدیکی خیابان‌ها و مسیر تردد موتورسیکلت‌ها، نکات ایمنی را رعایت کرده و در صورت وقوع سرقت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی