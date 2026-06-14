بیش از ۲۲ هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان

به گزارش ایلنا از ستاد مردمی دیه کشور، سید اسداله جولایی افزود: با وجود تاکید مسئولان عالی قضایی دایر بر تعدیل جمعیت زندانیان در شرایط بعد از جنگ تحمیلی سوم، طبق آخرین آمار ۱۰۶۴ زن بدهکار مالی و ۲۱ هزار و ۱۷۲ مرد محکوم به جرایم غیرعمد در سطح ندامتگاه‌های ایران تحمل حبس می‌کنند.

به گفته رئیس هیات امنای ستاد مردمی دیه کشور این برای نخستین بار است که آمار زندانیان زن جرایم غیرعمد از مرز یک‌هزار زندانی تعدی کرده است.

جولایی با اشاره به عواقب صدور مجازات حبس برای افراد غیربزهکار، اظهار کرد: آثار تبعی زندان برای یک مرد هم سنگین است تا چه برسد بر حسب حساسیت‌های زنانه و غلبه عاطفه در بانوان این احکام برای خانمی تعیین شود که فارغ از آن که متاهل یا مجرد باشد باید از فضای جامعه به محیط سنگین و بسته ندامتگاه وارد شود. اتفاقی که آثار سوء روحی در برخی موارد غیرقابل جبران برای او به همراه دارد و به سبب عائله‌مندی اغلب این زندانیان به نوعی فرزندان و افراد تحت پوشش آن‌ها نیز در معرض انواع تهدیدها و فشارها قرار می‌گیرند.

رئیس هیات امنای ستاد مردمی دیه کشور با اشاره به آمار شاخص برخی از استان‌ها در قبال زندانیان زن گفت: اگرچه تعداد محکومان جرایم غیرعمد هفت استان ایلام، سمنان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خرسان جنوبی و شمالی تک رقمی است اما در مقابل عمده این محبوسان به ترتیب در استان‌های تهران با ۱۶۸ زندانی، فارس با ۱۰۱ مددجو و مازندران با ۱۰۰ محکوم نگهداری می‌شوند.