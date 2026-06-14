در عرفات و منا مواردی از گمشدگی زائران ثبت شد
اسکان ۱۵۱۹ ورودی متأخر در مدینه و مدیریت چالشهای پروازی و روادید، بخشی از کارنامه مرکز کنترل عملیات حج بود؛ مرکزی که در حساسترین لحظات، مغز متفکر عملیات حج را ایفا کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان حج و زیارت، حج ۱۴۰۵ در شرایطی برگزار شد که تأخیر در صدور روادید، محدودیتهای پروازی، مشکلات ارزی و برخی تردیدها درباره روند اعزام ، مدیریت عملیات را با چالشهای کمسابقهای مواجه کرده بود.
بدین سبب، مرکز کنترل عملیات حج با هدف رصد کل اجزای عملیات، نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای ستادی، جلوگیری از اصطکاک واحدها، رصد و پایش اقدامات، پرهیز از موازیکاری، رفع اشکالات و موانع، آسیبشناسی بهنگام، تهیه گزارش عملکرد واحدها، راهاندازی داشبورد و پیگیری دقیق موضوعات تا حصول نتیجه در حین عملیات، تشکیل شد.
در شرایط خاص حج امسال، مرکز کنترل عملیات با تجمیع اطلاعات، رصد مستمر وضعیت میدان و هماهنگی میان بخشهای مختلف اجرایی، به کانون تصمیمسازی و پیگیری امور تبدیل شد.
این مرکز با مدیریت ناصر جودمردی، اقدامات مؤثری را در مسیر خدمترسانی به زائران سامان داد.
این مرکز علاوه بر تهیه داشبوردهای مدیریتی، تحلیل ریسک، پایش روزانه گلوگاههای عملیاتی و پاسخگویی به مدیران کاروانها، در ایام تشریق نیز با استقرار در اتاقهای کنترل عرفات و منا، هماهنگی میان بخشهای درمانی، حملونقل، تغذیه، راهنمایان و پشتیبانی را برعهده داشت.
یکی از مهمترین مأموریتهای مرکز کنترل، ساماندهی زائران متأخر ورودی در مدینه بود. تأخیر در پروازها و صدور روادید موجب شد بخشی از زائران از برنامه عادی کاروانهای خود جدا شوند.
در این شرایط، مرکز کنترل با اجرای فرآیند اسکان مجدد، هماهنگی حمل بار، تغذیه، زیارت دوره و قطار، شرایط حضور این زائران را مدیریت کرد.
بر اساس آمار نهایی، ۱۵۱۹ زائر در ۱۵ هتل اسکان مجدد شدند که برای آنان ۴۶۶۲ تختشب اقامت، ۱۶۱۸ اتاق پشتیبان و حدود ۱۳۹۸۶ وعده غذا تأمین شد. اما در حوزه عملیات میدانی «طرح شهید ابراهیم هادی» با هدف همراهی با زائران در مسیر رمی جمرات اجرایی شد.
در قالب این طرح، مدیران و معاونان کاروان، راهنمایان مستقر در گلوگاهها و تیمهای درمان بهصورت سازمانیافته در کنار زائران حضور داشتند.
نتیجه این اقدام، کاهش موارد تعداد گمشدگان بود، تشخیص سریع زائران بدحال و گرمازده، اعلام بهموقع برخی مخاطرات احتمالی و عبور ایمن از ایام تشریق از دیگر اقدامات بود.
همچنین تمامی جابهجاییهای ترددی زائران بهصورت مستمر رصد شد و عملیات حمل ونقل بدون اختلال انجام گرفت.
مرکز کنترل عملیات همچنین موضوع زائران تبعی و جاماندگان ناشی از اختلالات سامانهای و تأخیر در صدور روادید را از مسیرهای فنی، اجرایی و دیپلماتیک پیگیری کرد که متاسفانه این مهم محقق نگردید.
در عرفات و منا مواردی از گمشدگی یا جداافتادگی زائران ثبت شد که بیشترین آنها در محدوده جمرات و مسیرهای بازگشت رخ داده بود لیکن با استقرار راهنمایان ثابت و سیار، ثبت و پیگیری متمرکز موارد و هماهنگی با مدیران کاروانها، تمامی این افراد شناسایی و به کاروانهای خود بازگردانده شدند و هیچ مورد مفقودی طولانیمدت باقی نماند.