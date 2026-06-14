بازگشت ۹۳ درصد حجاج ایرانی به کشور
رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام بازگشت ۲۷۵۴۴ زائر تا پایان ۲۳ خرداد، تأکید کرد: عملیات بازگشت در مراحل نهایی است و ارائه خدمات تا بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت، علیرضا رشیدیان با تشریح آخرین وضعیت پروازهای بازگشت زائران ایرانی از سرزمین وحی گفت: تا پایان روز بیستوسوم خردادماه، در مجموع ۱۱۹ پرواز بازگشت حجاج انجام شده که تمامی این پروازها از فرودگاه جده به مقصد میهن اسلامی صورت گرفته است.
وی افزود: پروازی که در هجدهم خردادماه به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی با وقفه مواجه شده بود، در روزهای بعد انجام شد و زائران آن پرواز نیز به سلامت به کشور بازگشتند.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به آمار پروازهای روز بیستوسوم خردادماه گفت: در این روز ۱۲ پرواز انجام شد که طی آن ۲ هزار و ۸۳۹ نفر از زائران ایرانی به کشور منتقل شدند.
وی ادامه داد: از آغاز عملیات بازگشت زائران در یازدهم خردادماه تاکنون، در مجموع ۲۷ هزار و ۵۴۴ نفر از حجاج ایرانی به میهن اسلامی بازگشتهاند که این تعداد معادل ۹۳ درصد کل زائران اعزامی است.
رشیدیان همچنین به آخرین وضعیت زائران مدینه بعد اشاره کرد و گفت: حدود ۲۲۰ نفر از زائران کشورمان که پس از انجام مناسک حج به مدینه منوره مشرف شدهاند، بامداد روز بیستوچهارم خردادماه به کشور بازخواهند گشت.
رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر اینکه عملیات بازگشت حجاج در مراحل پایانی خود قرار دارد، تصریح کرد: در کنار برنامهریزی برای انتقال زائران، تمامی بخشهای اجرایی، خدماتی، درمانی، فرهنگی و پشتیبانی همچنان در کنار زائران حضور دارند و خدمترسانی تا زمان بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: حفظ سلامت، امنیت، آرامش و کرامت زائران در تمامی مراحل عملیات حج و بازگشت، مهمترین اولویت مجموعه حج و زیارت بوده و تمامی عوامل اجرایی با همین رویکرد در حال انجام وظیفه هستند.
رشیدیان افزود: با تلاش دستاندرکاران عملیات حج و همکاری شرکتهای هواپیمایی، روند بازگشت زائران با برنامهریزی مناسب و کمترین میزان تأخیر انجام شده و خوشبختانه جابهجایی حجاج در روزهای گذشته بدون تأخیرهای محسوس و با شرایط مطلوب دنبال شده است.