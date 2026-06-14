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سازمان هواشناسی اعلام کرد:

رگبار باران و هشدار نارنجی برای شمال غرب کشور

رگبار باران و هشدار نارنجی برای شمال غرب کشور
کد خبر : 1798661
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سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال غرب کشور بارش باران و وزش باد شدید پیش بینی کرد.

به گزارش ایلنا،    بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امروز یکشنبه در نیمه شمالی استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و همچنین ارتفاعات البرز، افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ می دهد . در برخی مناطق مستعد نیز احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.
هشدار  نارنجی برای این مناطق صادر شده است.

همچنین امروز در برخی مناطق شرق و جنوب شرق، غرب کشور و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد که در برخی نقاط می‌تواند موجب خیزش گردوخاک شود.

در سه روز آینده نیز خلیج فارس و دریای عمان مواج پیش‌بینی شده‌اند.

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