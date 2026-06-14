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جانشین پلیس راه اعلام کرد:

ترافیک سنگین در محور هراز و ورودی‌های پایتخت

ترافیک سنگین در محور هراز و ورودی‌های پایتخت
کد خبر : 1798652
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جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین صبحگاهی امروز یکشنبه ۲۴ خرداد در محور هراز و برخی آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد و گفت: محور قدیم کرج - چالوس تا ۲۷ خردادماه به دلیل اجرای عملیات کارگاهی، روزانه به صورت موقت مسدود خواهد بود.

به گزارش ایلنا از راهور، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور هراز مسیر شمال به جنوب، محدوده سه راهی چلاو، سنگین گزارش شده است.

وی افزود: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران در حدفاصل قلمستان تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد، آزادراه ساوه - تهران در حدفاصل نسیم شهر تا احمدآباد مستوفی، محور شهریار - تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین - تهران محدوده قلعه نو نیز سنگین و پرحجم است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در مقابل، تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال روان گزارش شده است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخله جوی بوده و تردد در این مسیرها در شرایط عادی جریان دارد.

وی همچنین از اجرای یک کارگاه جاده‌ای مهم ( نصب تورسنگی ) در استان البرز خبر داد و گفت: محور قدیم کرج - چالوس در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، در محدوده کرج تا شهرستانک، از روز یکشنبه ۲۴ خردادماه (امروز) تا چهارشنبه ۲۷ خردادماه، همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۴، به دلیل اجرای عملیات عمرانی و کارگاه جاده‌ای به طور موقت مسدود خواهد بود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: در زمان اجرای این عملیات، تردد خودروها از مسیر جایگزین آزادراه تهران - شمال انجام می‌شود و رانندگان می‌توانند برای سفر به استان‌های شمالی از محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت نیز استفاده کنند.

سرهنگ محبی با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی گفت: محور پاتاوه - دهدشت همچنان مسدود است و رانندگان باید پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مبادی رسمی پلیس راهور دریافت کنند.

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