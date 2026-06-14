در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
پاسخ سازمان غذا و دارو به نگرانیها درباره کمبود داروهای اعصاب و روان
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تشریح راهبردهای فعال این نهاد در پاسخ به نگرانیهای موجود در حوزه داروهای اعصاب و روان اعلام کرد که اگرچه موانعی در زنجیره تأمین وجود دارد، اما با فعالسازی ذخایر راهبردی و پیگیری منابع جدید، تلاش میشود تا دسترسی بیماران به درمان قطع نشود.
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به ریشههای خارجی برخی از کمبودهای دارویی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از چالشهای فعلی در حوزه داروهای اعصاب و روان به مسائل مرتبط با تأمین از کشور هند بازمیگردد. تا زمان رفع کامل این موانع بینالمللی، حل نهایی کمبودها ممکن است با دشواریهایی همراه باشد.
به گفته وی، با این حال سازمان غذا و دارو منتظر یک منبع خاص نیست و مسیرهای جایگزین از سایر کشورهای معتبر با جدیت در حال پیگیری است تا خلأ ایجادشده در بازار هرچه سریعتر جبران شود. تیمهای تخصصی سازمان همزمان با شناسایی موانع موجود، کانالهای جدیدی را فعال کردهاند که باعث کاهش وابستگی به یک منبع خاص و به حداقل رساندن ریسک کمبود شده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تشریح راهبردهای فعال این نهاد در پاسخ به نگرانیهای موجود در حوزه داروهای اعصاب و روان اعلام کرد که اگرچه موانعی در زنجیره تأمین وجود دارد، اما با فعالسازی ذخایر راهبردی و پیگیری منابع جدید، تلاش میشود تا دسترسی بیماران به درمان قطع نشود.
وی تأکید کرد که اولویت اصلی سازمان، مدیریت هوشمندانه منابع موجود و شفافیت در فرآیند توزیع است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره اقدامات فوری برای کنترل وضعیت موجود افزود: تزریق هوشمندانه منابع از محل ذخایر راهبردی، نقش کلیدی در پوشش نیازهای فوری ایفا کرده است. آزادسازی بخشی از ذخایر خریداریشده برای جبران کمبودهای لحظهای در حوزه داروهای اعصاب و روان هدفگذاری شده است. این محمولهها پس از پشت سر گذاشتن چالشهای لجستیکی وارد چرخه توزیع شدهاند.
هاشمی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان احتمالی گفت: مکانیزمهای پیگیری قانونی و اعمال جرایم بازدارنده برای شرکتهای تأمینکننده متخلف، انگیزه لازم برای وفای به عهد را ایجاد کرده است. سازمان با رصد مستمر تعهدات، اطمینان حاصل میکند که کالاهای خریداریشده در سریعترین زمان ممکن و با کیفیت مطلوب به دست مصرفکننده نهایی برسد. همچنین تلاشهای دیپلماتیک و لجستیکی برای تسهیل حملونقل کالاهای اساسی، گرههای کور ترافیکی را گشوده و سرعت توزیع را افزایش داده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: تمرکز نظام سلامت بر تأمین پایدار ۷۰۰ قلم داروی ضروری و حیاتی، ثبات نسبی را در بخش حساس اعصاب و روان ایجاد کرده است. از میان این اقلام حیاتی، تنها حدود ۸۵ قلم با چالشهای مقطعی مواجه هستند که تیمهای ویژه سازمان به صورت روزانه وضعیت آنها را پایش و مدیریت میکنند.
وی افزود: شفافیت در دادههای موجودی انبارها و دسترسی لحظهای به اطلاعات سامانه تیتک، امکان مدیریت بهینه توزیع را فراهم کرده است. با شناسایی دقیق داروهایی که موجودی آنها به سطوح هشدار نزدیک شده، سازمان میتواند قبل از وقوع کمبود حاد، نسبت به تزریق منابع و تنظیم بازار اقدام کند.
هاشمی با اشاره به تدوین دستورالعمل نسخهنویسی و ارائه خدمات آفلاین گفت: این تمهیدات با هدف تداوم ارائه خدمات سلامت در شرایط بحرانی اندیشیده شده است. این دستورالعمل تضمین میکند که حتی در سختترین شرایط نیز دسترسی بیماران مبتلا به بیماریهای اعصاب و روان به داروهای حیاتی بدون وقفه ادامه یابد و از بروز بحرانهای ثانویه جلوگیری شود. سازمان غذا و دارو همواره تلاش کرده تا آرامش و اطمینان را به جامعه بیماران و کادر درمان بازگرداند و از هرگونه خلل در روند درمان جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: پس از اخذ مصوبات لازم حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع ریالی برای خرید دارو و تجهیزات هزینه شد که تاکنون حدود یازده هزار میلیارد تومان از اقلام خریداریشده تحویل گرفته شده است. بخشی از این خریدها شامل داروهای اعصاب و روان بوده که به دلیل مشکلات حملونقل ناشی از شرایط جنگی با تأخیر وارد کشور شدهاند.
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در مواردی که شرکتها به تعهدات خود عمل نکردهاند اخطارها و پیگیریهای قانونی انجام شده و در صورت عدم ایفای تعهد جرایم مربوطه اعمال خواهد شد. البته در برخی موارد کالا خریداری شده، اما به دلیل مشکلات حملونقل امکان ورود به موقع آن فراهم نشده است.