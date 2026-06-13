معاون بهداشت وزارت بهداشت به دانشگاهها ابلاغ کرد؛
تشدید بازرسیهای بهداشتی مراکز غذایی و اماکن عمومی در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل
معاون بهداشت وزارت بهداشت در ابلاغیهای به رؤسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور، بر تدوین و اجرای برنامه تشدید بازرسی و نظارت بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و سامانههای آبرسانی در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل با هدف پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و غذا و ارتقای شاخصهای بهداشتی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در این ابلاغیه آمده است که مواد غذایی ناایمن حاوی باکتریها، ویروسها، انگلها و مواد شیمیایی مضر میتواند موجب بروز بیش از 200 بیماری مرتبط و مرگ شود. همچنین با توجه به فعالیت بسیاری از مراکز تهیه، طبخ، عرضه و فروش مواد غذایی حساس، اماکن عمومی و مراکز بینراهی در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل و احتمال بالاتر وقوع تخلفات بهداشتی در این ساعات، اجرای برنامه تشدید بازرسی از اولویتهای معاونت بهداشت محسوب میشود.
بر اساس این دستورالعمل، دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی موظف شدهاند برنامه عملیاتی تشدید بازرسی را با حضور فعال همه سطوح مدیریتی و کارشناسی از ستاد معاونت بهداشت تا مراکز خدمات جامع سلامت در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل تدوین و اجرا کنند.
همچنین تدوین برنامه کشیک و آنکال برای تیمهای بازرسی و آزمایشگاههای بهداشت محیط به منظور رسیدگی به حوادث، شکایات و طغیان بیماریها در ساعات غیراداری و ایام تعطیل مورد تأکید قرار گرفته است.
در این ابلاغیه بر هماهنگی و همکاری بینبخشی و انجام گشتهای مشترک با دستگاههای مرتبط از جمله سازمان دامپزشکی، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف نیز تأکید شده است.
آموزش و اطلاعرسانی عمومی در زمینه بهداشت مواد غذایی و بهداشت فردی، کنترل بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه با هدف پیشگیری از طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا و بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی حساس و اماکن عمومی حساس از دیگر محورهای این برنامه اعلام شده است.
بر اساس این دستورالعمل، بازرسی از مراکز و اماکنی که در خارج از ساعات اداری و روزهای تعطیل فعالیت دارند باید با اولویت واحدهایی انجام شود که قرارداد با دفاتر خدمات سلامت یا کارشناس بهداشت محیط مشاور ندارند.
معاونت بهداشت همچنین بر بازرسی مستمر سامانههای آبرسانی و تشدید کنترل کیفی آب آشامیدنی تأکید کرده و از دانشگاههای علوم پزشکی خواسته است نظارت ویژهای بر کیفیت آب مصرفی داشته باشند.
در این ابلاغیه آمده است که نمونهبرداری از مواد غذایی سنتی و صنعتی باید به صورت هدفمند و صرفاً در مواردی نظیر رسیدگی به شکایات، بررسی طغیان بیماریها، مشاهده علائم ارگانولپتیک دال بر فساد مواد غذایی و یا عدم رعایت شرایط بهداشتی در فرآیند تولید، نگهداری و توزیع مواد غذایی انجام شود.
همچنین با توجه به اجرای طرح PMS توسط سازمان غذا و دارو، نمونهبرداری روتین از مواد غذایی بستهبندیشده صنعتی به جز در موارد رسیدگی به شکایات، بررسی طغیانها، بیماریها و یا مشاهده علائم مشکوک به فساد ضروری نیست.
استفاده از تجهیزات سنجش پرتابل برای نظارت دقیقتر بر فعالیت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی نیز از دیگر الزامات این برنامه است. بر این اساس، نظارت بر دمای نگهداری مواد غذایی با استفاده از دماسنجهای محیطی و نفوذی بهویژه در مراکز طبخ مواد غذایی و همچنین کنترل بهداشت سطوح در تماس با مواد غذایی با بهرهگیری از دستگاههای سنجش بار میکروبی سطوح باید در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این ابلاغیه بر استفاده از دستگاههای پرتابل سنجش بار میکروبی مواد غذایی، سوآپهای افتراقی و انکوباتورهای پرتابل برای پایش سلامت مواد غذایی تأکید شده و این اقدام در اولویت نمونهبرداریهای هدفمند قرار گرفته است.
رسیدگی و پاسخگویی بهموقع به شکایات مردمی مرتبط با بهداشت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و مسائل مرتبط با بهداشت مواد غذایی از دیگر محورهای مورد تأکید معاونت بهداشت است.
بررسی، کنترل و گزارشدهی به هنگام طغیان بیماریهای منتقله از آب و مواد غذایی نیز از وظایف تعیینشده برای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی در قالب این برنامه اعلام شده است.
این ابلاغیه همچنین بر پیگیری و نظارت بر توزیع مواد غذایی عرضهشده به صورت دورهگردی، سیار و از طریق فروش اینترنتی تأکید کرده است.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی، تمامی اطلاعات مرتبط با بازرسیها، نظارتها و اقدامات انجامشده دربر اساس دستورالعمل ابلاغی، تمامی اطلاعات مرتبط با بازرسیها، نظارتها و اقدامات انجامشده در قالب طرح تشدید باید در سامانه «سامح» ثبت شود.
معاونت بهداشت وزارت بهداشت در پایان اعلام کرده است که گزارش عملکرد دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی در اجرای این طرح از طریق سامانه سامح استخراج خواهد شد و تخصیص اعتبارات نیز بر مبنای گزارشهای ثبتشده در این سامانه انجام میشود. در این ابلاغیه تأکید شده است که نظارت عالیه روسای دانشگاهها و معاونان بهداشت بر اجرای برنامه مذکور میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات، حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و غذا داشته باشد.