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فراخوان پذیرش متقاضیان بین‌المللی دانشگاه تربیت مدرس

فراخوان پذیرش متقاضیان بین‌المللی دانشگاه تربیت مدرس
کد خبر : 1798408
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فراخوان پذیرش متقاضیان بین‌المللی دانشگاه تربیت مدرس در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری منتشر شد.

به گزارش ایلنا، دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد: سامانه پذیرش متقاضیان بین‌المللی تحصیل این دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های دارای ظرفیت پذیرش تا دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ باز است.

متقاضیان بین‌المللی که قصد ادامه تحصیل در این دانشگاه را دارند، می‌توانند با مراجعه به سامانه پذیرش واحد بین‌الملل به نشانی apply.modares.ac.ir نسبت به تکمیل فرم درخواست و بارگذاری مدارک تحصیلی خود اقدام کنند.

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