در بیانیه ستاد حقوق بشر آمده است: تاسیسات آب‌رسانی و زیرساخت‌های مرتبط با تامین نیازهای اساسی غیرنظامیان ازجمله اموال و تاسیسات حیاتی محسوب می‌شوند که براساس قواعد مسلم حقوق بین‌الملل باید از هرگونه حمله، تخریب یا آسیب مصون باشند؛هدف قرار دادن یا آسیب رساندن به چنین زیرساخت‌هایی، آثار گسترده و بلندمدتی بر زندگی روزمره شهروندان، سلامت عمومی، بهداشت، امنیت انسانی و کرامت ذاتی افراد برجای می‌گذارد.

این بیانیه یادآور می‌شود: دسترسی به آب سالم و کافی از حقوق بنیادین بشر است که در اسناد و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، ازجمله تفسیرهای معتبر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، به‌عنوان پیش‌شرط بهره‌مندی از حق حیات، حق سلامت و حق برخورداری از سطح مناسب زندگی به رسمیت شناخته شده است؛ هرگونه اقدام نظامی که به محرومیت یا اختلال در دسترسی غیرنظامیان به منابع آب آشامیدنی منجر شود، نقض جدی این حقوق بنیادین تلقی می‌شود.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که براساس اصل تفکیک در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، طرف‌های درگیر موظف‌اند میان اهداف نظامی و اموال و زیرساخت‌های غیرنظامی تمایز قائل شوند و از هرگونه اقدامی که موجب آسیب به جمعیت غیرنظامی و خدمات ضروری زندگی آنان شود، اجتناب کنند؛ حمله به زیرساخت‌های حیاتی مرتبط با آب، صرف‌نظر از توجیهات ارائه‌شده، مغایر با این اصول بنیادین و ناقض تعهدات بین‌المللی دولت‌ها است.

این ستاد ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به پیامدهای انسانی این اقدام برای ساکنان مناطق آسیب‌دیده، به‌ویژه کودکان، سالمندان، بیماران و سایر اقشار آسیب‌پذیر، خواستار توجه فوری نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط، ازجمله سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، به آثار انسانی و حقوق بشری چنین اقدامات غیرقانونی است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که دولت ایالات متحده آمریکا در قبال خسارات وارده به زیرساخت‌های غیرنظامی و آثار انسانی ناشی از این اقدامات، مسئولیت بین‌المللی داشته و باید نسبت به جبران خسارات و پاسخگویی در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل اقدام نماید.

براساس این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری حقوقی و بین‌المللی این موضوع از طریق مجاری ذی‌صلاح محفوظ دانسته و از جامعه جهانی می‌خواهد با محکومیت حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، از اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل حمایت کند.