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تشکیل ستاد تشییع رهبر شهید در بنیاد شهید

تشکیل ستاد تشییع رهبر شهید در بنیاد شهید
کد خبر : 1798372
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نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشستی به منظور هماهنگی و برنامه‌ریزی درباره برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس سره)، گفت: در بنیاد شهید و امور ایثارگران ستاد تشییع سید شهید را تشکیل دادیم.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم با بیان اینکه در این موضوع کار در دو بخش مطرح است گفت: یک بخش کار توسط ستاد عالی انجام می‌شود. در این ستاد، سیاست‌های کلان و چگونگی انجام کار با هماهنگی شعام و دفتر نشر مشخص می‌شود و تصمیم گیری‌های کلان در خصوص مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید صورت می‌گیرد که باید هر دستگاه به شرح وظایفی که برای آن تعیین می‌شود، عمل کند.

 نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در بنیاد شهید و امور ایثاگران ما ستاد «تشییع سید شهید» را تشکیل دادیم که لازم است هم فعالیت‌هایی که در راستای سیاست‌های کلان ستاد عالی انجام می‌شود، مورد توجه قرار گیرد و هم کار‌هایی که به صورت اختصاصی از بنیاد شهید و امور ایثارگران انتظار می‌رود که مسئولیت این ستاد با معاونت فرهنگی و آموزشی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم خاطرنشان کرد: نکته مراسم تشییع، بحث مردمی بودن آن است و این مراسم «مردم پایه» است و ما باید در سیاست‌گذاری با توجه به شرایط این مراسم برنامه‌ریزی داشته باشیم.

 نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بنیاد شهید و امور ایثاگران باید اقدمات متفاوتی در این مراسم انجام دهد و در تمامی فعالیت‌ها وحدت و انسجام ملی نشان داده شود.

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