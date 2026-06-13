اعزام به خدمت ۱۰۰ نخبه پزشکی معرفیشده سال ۱۴۰۴
رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: ۱۰۰ نفر از نخبگان پزشکی که در سال ۱۴۰۴ معرفی شدهاند، در طول سال ۱۴۰۵ بر اساس اولویت اعزام و امتیازات کسبشده، بهصورت تدریجی به خدمت اعزام خواهند شد.
به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، نشست مشترک رییس و قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با معاونان ستاد کل نیروهای مسلح با محوریت بررسی طرح امریه سربازی نخبگان برگزار شد. در این نشست، تصمیمات جدیدی درباره نحوه اعزام نخبگان وظیفه در رشتههای پزشکی اتخاذ شد که بر اساس آن، ۱۰۰ نفر از معرفیشدگان سال ۱۴۰۴ در طول سال ۱۴۰۵ و بر مبنای اولویت زمان اعزام و امتیازات کسبشده به تدریج در طول سال بر اساس اولویت زمان اعزام و امتیاز کسب شده به خدمت اعزام خواهند شد.
حسین افشین با اشاره به نتایج نشست مشترک بنیاد ملی نخبگان و ستاد کل نیروهای مسلح درباره نخبگان وظیفه در رشتههای پزشکی، از نهایی شدن تصمیمات جدید در این حوزه خبر داد.
وی اعلام کرد: ۱۰۰ نفر از نخبگان پزشکی که در سال ۱۴۰۴ معرفی شدهاند، در طول سال ۱۴۰۵ بر اساس اولویت اعزام و امتیازات کسبشده، بهصورت تدریجی به خدمت اعزام خواهند شد.
افشین با تأکید بر حفظ ظرفیتهای تعیینشده برای نخبگان وظیفه اظهار کرد: مطابق توافق انجام شده، سهمیه معرفیشدگان سال ۱۴۰۴ حذف نخواهد شد و فرآیند اعزام این افراد طبق برنامهریزی در طول سال ۱۴۰۵ انجام میشود.
وی افزود: برای سال ۱۴۰۵ نیز اعزام نخبگان مطابق ظرفیتهای اعلامی به صورت فصلی ادامه خواهد داشت و روند پذیرش و اعزام متوقف نخواهد شد.
اعزام فصلی نخبگان پزشکی، هر فصل ۲۵ نفر
معاون علمی رئیسجمهور با تشریح سازوکار جدید اعزام نخبگان پزشکی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، در سال ۱۴۰۵ هر فصل ۲۵ نفر از مشمولان واجد شرایط رشته پزشکی بر اساس آیین نامه جدید طرح شهید صیاد شیرازی به خدمت اعزام خواهند شد تا فرآیند جذب و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی نخبگان به شکل مستمر دنبال شود.
وی همچنین از آغاز مرحله جدید ثبتنام نخبگان وظیفه خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۵، سامانه بنیاد ملی نخبگان برای طرح شهید صیاد شیرازی از اول تیرماه ۱۴۰۵ برای ثبتنام داوطلبان جدید بازگشایی میشود و متقاضیان میتوانند برای بهرهمندی از سهمیه بهار و تابستان اقدام کنند.
افشین در پایان خاطرنشان کرد: سهمیه بهار همچنان به قوت خود باقی است و در تابستان امسال، در مجموع ۵۰ نفر از متقاضیان رشته پزشکی مرتبط با سهمیههای بهار و تابستان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تأیید نهایی بر اساس آیین نامه جدید، به خدمت اعزام خواهند شد.