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مصرف خودسرانه دارو در بارداری؛ هشدار درباره خطرات پنهان برای جنین

مصرف خودسرانه دارو در بارداری؛ هشدار درباره خطرات پنهان برای جنین
کد خبر : 1798368
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دوران بارداری با تغییرات گسترده در بدن مادر همراه است؛ تغییراتی که حتی می‌توانند نحوه اثرگذاری داروها را دگرگون کنند. در چنین شرایطی، مصرف خودسرانه دارو حتی داروهای رایج یا گیاهی می‌تواند پیامدهایی جدی برای سلامت جنین به همراه داشته باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، مجتبی شفیعی‌خانی، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با بیان اینکه بسیاری از داروها توان عبور از جفت را دارند، اظهار کرد: این موضوع می‌تواند بر رشد و تکامل جنین اثرگذار باشد و به همین دلیل مصرف خودسرانه دارو در دوران بارداری با خطرات بالقوه همراه است.

وی با اشاره به تغییرات فیزیولوژیک بدن در دوران بارداری افزود: داروهایی که پیش‌تر برای فرد تجویز شده یا حتی داروهای بدون نسخه، در این دوره الزاماً ایمن محسوب نمی‌شوند و باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گروه‌هایی از داروها را نیازمند احتیاط ویژه در بارداری عنوان کرد و گفت: داروهای ضدتشنج، داروهای پیوند، داروهای اعصاب و آرام‌بخش، داروهای هورمونی و برخی فرآورده‌های گیاهی و مکمل‌ها از جمله این موارد هستند. همچنین مصرف دوزهای بالای برخی ویتامین‌ها مانند ویتامین A می‌تواند برای جنین خطرناک باشد.

دکتر شفیعی‌خانی با اشاره به اهمیت سه‌ماهه نخست بارداری بیان کرد: در این دوره اندام‌های حیاتی جنین در حال شکل‌گیری است و مصرف برخی داروها می‌تواند احتمال بروز ناهنجاری‌های مادرزادی را افزایش دهد.

به گفته وی، گاهی زنان بدون اطلاع از بارداری اقدام به مصرف دارو می‌کنند که این مسئله اهمیت آگاهی و مشاوره دارویی را افزایش می‌دهد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه همه داروها در بارداری ممنوع نیستند، افزود: برخی بیماری‌ها مانند دیابت، فشار خون، آسم، صرع و اختلالات تیروئید نیازمند درمان دارویی مداوم هستند و تصمیم‌گیری درباره ادامه یا تغییر دارو باید تحت نظر پزشک انجام شود.

این متخصص داروسازی بالینی همچنین درباره فرآورده‌های گیاهی و مکمل‌ها گفت: برخلاف تصور رایج، این محصولات همیشه بی‌خطر نیستند و ممکن است با داروهای دیگر تداخل داشته یا بر رشد و عملکرد جنین اثر منفی بگذارند.

وی بر لزوم پرهیز از مصرف خودسرانه دارو در دوران بارداری تأکید کرد و افزود: مصرف هر نوع دارو، مکمل یا فرآورده گیاهی باید با نظر پزشک یا داروساز انجام شود و قطع ناگهانی برخی داروها نیز می‌تواند خطرناک باشد.

به گفته این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مصرف دارو در دوران بارداری نیازمند ارزیابی دقیق سود و خطر است و آگاهی مادران و خانواده‌ها نقش مهمی در پیشگیری از عوارض دارویی و حفظ سلامت مادر و جنین دارد.

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