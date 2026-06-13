مصرف خودسرانه دارو در بارداری؛ هشدار درباره خطرات پنهان برای جنین

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، مجتبی شفیعی‌خانی، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با بیان اینکه بسیاری از داروها توان عبور از جفت را دارند، اظهار کرد: این موضوع می‌تواند بر رشد و تکامل جنین اثرگذار باشد و به همین دلیل مصرف خودسرانه دارو در دوران بارداری با خطرات بالقوه همراه است.

وی با اشاره به تغییرات فیزیولوژیک بدن در دوران بارداری افزود: داروهایی که پیش‌تر برای فرد تجویز شده یا حتی داروهای بدون نسخه، در این دوره الزاماً ایمن محسوب نمی‌شوند و باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گروه‌هایی از داروها را نیازمند احتیاط ویژه در بارداری عنوان کرد و گفت: داروهای ضدتشنج، داروهای پیوند، داروهای اعصاب و آرام‌بخش، داروهای هورمونی و برخی فرآورده‌های گیاهی و مکمل‌ها از جمله این موارد هستند. همچنین مصرف دوزهای بالای برخی ویتامین‌ها مانند ویتامین A می‌تواند برای جنین خطرناک باشد.

دکتر شفیعی‌خانی با اشاره به اهمیت سه‌ماهه نخست بارداری بیان کرد: در این دوره اندام‌های حیاتی جنین در حال شکل‌گیری است و مصرف برخی داروها می‌تواند احتمال بروز ناهنجاری‌های مادرزادی را افزایش دهد.

به گفته وی، گاهی زنان بدون اطلاع از بارداری اقدام به مصرف دارو می‌کنند که این مسئله اهمیت آگاهی و مشاوره دارویی را افزایش می‌دهد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه همه داروها در بارداری ممنوع نیستند، افزود: برخی بیماری‌ها مانند دیابت، فشار خون، آسم، صرع و اختلالات تیروئید نیازمند درمان دارویی مداوم هستند و تصمیم‌گیری درباره ادامه یا تغییر دارو باید تحت نظر پزشک انجام شود.

این متخصص داروسازی بالینی همچنین درباره فرآورده‌های گیاهی و مکمل‌ها گفت: برخلاف تصور رایج، این محصولات همیشه بی‌خطر نیستند و ممکن است با داروهای دیگر تداخل داشته یا بر رشد و عملکرد جنین اثر منفی بگذارند.

وی بر لزوم پرهیز از مصرف خودسرانه دارو در دوران بارداری تأکید کرد و افزود: مصرف هر نوع دارو، مکمل یا فرآورده گیاهی باید با نظر پزشک یا داروساز انجام شود و قطع ناگهانی برخی داروها نیز می‌تواند خطرناک باشد.

به گفته این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مصرف دارو در دوران بارداری نیازمند ارزیابی دقیق سود و خطر است و آگاهی مادران و خانواده‌ها نقش مهمی در پیشگیری از عوارض دارویی و حفظ سلامت مادر و جنین دارد.

انتهای پیام/