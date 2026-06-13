دیه شکستگی استخوان امسال به ۴۲۰ میلیون تومان رسید
نرخ جدید دیه جراحات و صدمات بدنی برای سال ۱۴۰۵ منتشر شد که بر اساس آن، دیه شکستگی استخوان هر عضو بدن ۴۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.
به گزارش ایلنا، نرخ جدید دیه انواع جراحات، صدمات بدنی و شکستگیها برای سال ۱۴۰۵ منتشر شد. بر اساس ارقام اعلامشده، مبالغ مربوط به خسارات جسمانی از جراحات سطحی تا شکستگی استخوان و آسیب به اعضای بدن بهروزرسانی شده است.
بررسی جدول جدید نشان میدهد دیه سرخ شدن صورت ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، کبودی صورت ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و خراشیدگی پوست بدون خونریزی ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
همچنین جراحتهای بدون خونریزی در نواحی مختلف بدن از جمله سر و صورت، گردن، دست و پا و سایر اعضا مشمول ۲۱ میلیون تومان دیه خواهند بود. این رقم برای برخی آسیبهای مشابه از جمله بخیه لب بدون خونریزی، پارگی قرنیه چشم بدون خونریزی و خراشیدگی زبان نیز در نظر گرفته شده است.
مطابق این جدول، دیه جراحات همراه با خونریزی در برخی اعضای بدن از جمله بینی، لب، گوش، زبان و چشم به ۴۲ میلیون تومان میرسد.
در بخش آسیبهای جدیتر، دیه هر انگشت پا، شکستگی بینی قابل اصلاح، پارگی بینی قابل بهبود، پارگی یکی از دو لب با بهبودی کامل و شکستگی ستون فقرات با بهبودی کامل ۲۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.
بر اساس ارقام منتشرشده، دیه پارگی لاله گوش، پارگی غضروف گوش و از بین بردن چشم نابینا نیز ۳۵۰ میلیون تومان خواهد بود. همچنین بیشترین رقم درجشده در جدول مربوط به شکستگی استخوان هر عضو از جمله دست، پا، دنده و سایر استخوانها است که ۴۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.
گفتنی است تعیین مبلغ نهایی دیه در هر پرونده منوط به نظریه پزشکی قانونی و رأی مرجع قضایی بوده و ممکن است با توجه به شرایط، نوع آسیب و آثار باقیمانده از صدمه متفاوت باشد.