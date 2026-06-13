فوت ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر در حوادث رانندگی

به گزارش ایلنا، در سال گذشته، ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با سال قبل از آن که تعداد تلفات ۱۹ هزار و ۴۳۵ نفر بود، تغییر چندانی نداشته است.

در این مدت استان‌های تهران با هزار و ۵۶۵، فارس با هزار و ۵۴۳ و سیستان و بلوچستان با هزار و ۳۹۰ فوتی بیشترین و استان‌های ایلام با ۱۹۲، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۲۲ و قم با ۲۷۸ فوتی به ترتیب کمترین آمار تلفات تصادفات را داشته‌اند.

بیش از ۱۳ هزار نفر در خارج شهر‌ها جان باخته‌اند

بر اساس این گزارش؛ در سال گذشته بیشترین کشته‌های حوادث رانندگی در محور‌های برون شهری جان خود را از دست داده‌اند که رقم آن برابر با ۱۳ هزار و ۳۸۲ نفر و تقریبا برابر با سال ۱۴۰۳ است.

در حوادث درون شهری سال گذشته نیز چهار هزار و ۹۷۹ و در محور‌های روستایی هزار و ۷۳ نفر جان باختند که به ترتیب در مقایسه با سال قبل از آن، ۴.۶ درصد افزایش و ۱.۵ درصد کاهش داشتند. باقی مرگ‌های ناشی از تصادفات نیز در سایر محور‌ها رخ داده است.

در سال ۱۴۰۴، بیشترین تعداد کشته با دو هزار و ۶۲ فوتی در ماه شهریور و کمترین آن با هزار و ۱۷۰ فوتی در دی ماه گزارش شده است.

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