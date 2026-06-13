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ثبت حدود ۶۰ هزار تماس با اورژانس در یک هفته

ثبت حدود ۶۰ هزار تماس با اورژانس در یک هفته
کد خبر : 1798309
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رئیس اورژانس استان تهران گفت: در یک هفته گذشته ۵۴هزار و ۸۵۱ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد.

به گزارش ایلنا،  محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران  گفت: از ۱۶ الی ۲۲ خرداد در مجموع ۲۵۹۷۶ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۴۵۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۴۶۶ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۴۸۵۱ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده در هفته گذشته ۵۱۴۶ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۸ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۰۸۳۰ مورد (۸۰.۲ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

به گفته توکلی، اورژانس هوایی ۸ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۹ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

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