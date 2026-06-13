فعالیت بیش از ۲ هزار مشاور داوطلب در سامانه ۴۰۳۰
رئیس جمعیت هلالاحمر، گفت: پس از جنگ تحمیلی سوم ۲ هزار و ۳۸۸ مشاور داوطلب و متخصص در سامانه ۴۰۳۰ به مردم خدمات ارائه کردند.
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر در نخستین نشست همافزایی فعالان سلامت مردمی شهر تهران، به فعالیتهای جمعیت هلالاحمر در جنگ تحمیلی سوم اشاره و اظهار کرد: عملکرد جمعیت هلالاحمر در جنگ اخیر باعث شد در سطح دنیا و میان همه جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر جزو مقتدرترین جمعیتها محسوب شویم.
وی به فعالیتهای شبکه خادم در استانهای مختلف کشور پرداخت و گفت: آنجا که خادمان محلهمحور را پای کار آوردیم، آسیبها کمتر شده است. این شبکه با همکاری نهادهای مختلف از جمله امور مساجد در محورهای مختلف از جمله آموزش و توانمندسازی، تابآوری اجتماعی و مدیریت بحران، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی، معیشت و اشتغال و اقتصاد محلهمحور، توسعه اجتماعی و فرهنگی محله، سلامت جسمی، روانی و بهداشت محله، همدلی، حمایت اجتماعی و کمکهای مومنانه و…، فعالیت میکند. این شبکهسازی و مردمیکردن خدمات دارای ارزش افزوده فراوان برای نظام است.
رئیس جمعیت هلال احمر به فعالیت سامانه ۴۰۳۰ اشاره و تصریح کرد: در این سامانه که با هدف کاهش اضطراب و بالا بردن تابآوری در شرایط بحران فعالیت میکند، ۲ هزار و ۳۸۸ مشاور داوطلب و متخصص به ۲۰۵ هزار و ۵۸ تماس پاسخ دادند و مدت زمان مشاوره ارائه شده در این سامانه به ۹۷۹ هزار و ۹۶۹ دقیقه رسید.