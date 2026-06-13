ترکشها به مراکز تعویض پلاک هم اصابت کرد، اما ارائه خدمات متوقف نشد
معاون اجرایی پلیس راهور فراجا گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار خدمت شمارهگذاری به هموطنان ارائه شده است.
به گزارش ایلنا، سردار علیمحمدی معاون اجرایی پلیس راهور فراجا گفت: پلیس راهور یکی از پلیسهای تخصصی فراجاست که در تمامی شرایط اعم از صلح، بحران، جنگ، سفرهای نوروزی و تابستانی، اعیاد و مناسبتها به صورت شبانهروزی در خدمت مردم قرار دارد، و مأموریتهای این مجموعه بدون وقفه و با هدف تسهیل خدماترسانی به هموطنان در حال انجام است.
وی با اشاره به عملکرد حوزه شمارهگذاری در دوره اخیر ادامه داد: در جریان ۴۰ روز جنگ اخیر، تنها در بخش شمارهگذاری بیش از ۳۵۰ هزار خدمت(۴۰روز) به شهروندان ارائه شد.
سردار محمدی افزود: در برخی روزها که شرایط ناشی از حملات و بمباران وجود داشت و حتی در مواردی ترکشها به مراکز تعویض پلاک اصابت کرد، ارائه خدمات متوقف نشد و روند خدمترسانی ادامه یافت؛ به گونهای که آثار این آسیبها همچنان در برخی مراکز قابل مشاهده است.
معاون اجرایی پلیس راهور فراجا ادامه داد: در پی آسیبدیدگی برخی مراکز تعویض پلاک در استانهایی همچون خوزستان، تبریز و کرمانشاه، خودروها و واحدهای سیار برای ارائه خدمات به مردم بهکارگیری شد و برنامهریزی شده است که این مدل خدمترسانی میدانی در سایر استانها نیز توسعه یابد.
وی با اشاره به اینکه هدف پلیس راهور این است که خدمترسانی حتی در شرایط سخت نیز در نزدیکترین نقطه به مردم انجام شود تا وقفهای در ارائه خدمات ایجاد نشود.تصریح کرد: از ابتدای این دوره تاکنون، مجموع خدمات شمارهگذاری ارائه شده به شهروندان به ۱.۷ میلیون مورد رسیده است که نشاندهنده تداوم کامل خدمات در شرایط ویژه کشور است.