خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکش‌ها به مراکز تعویض پلاک هم اصابت کرد، اما ارائه خدمات متوقف نشد

ترکش‌ها به مراکز تعویض پلاک هم اصابت کرد، اما ارائه خدمات متوقف نشد
کد خبر : 1798281
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجرایی پلیس راهور فراجا گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار خدمت شماره‌گذاری به هموطنان ارائه شده است.

به گزارش ایلنا، سردار علی‌محمدی معاون اجرایی پلیس راهور فراجا گفت: پلیس راهور یکی از پلیس‌های تخصصی فراجاست که در تمامی شرایط اعم از صلح، بحران، جنگ، سفرهای نوروزی و تابستانی، اعیاد و مناسبت‌ها به صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم قرار دارد، و مأموریت‌های این مجموعه بدون وقفه و با هدف تسهیل خدمات‌رسانی به هموطنان در حال انجام است.

وی با اشاره به عملکرد حوزه شماره‌گذاری در دوره اخیر ادامه داد: در جریان ۴۰ روز جنگ اخیر، تنها در بخش شماره‌گذاری بیش از ۳۵۰ هزار خدمت(۴۰روز) به شهروندان ارائه شد.

سردار محمدی افزود: در برخی روزها که شرایط ناشی از حملات و بمباران وجود داشت و حتی در مواردی ترکش‌ها به مراکز تعویض پلاک اصابت کرد، ارائه خدمات متوقف نشد و روند خدمت‌رسانی ادامه یافت؛ به‌ گونه‌ای که آثار این آسیب‌ها همچنان در برخی مراکز قابل مشاهده است.

معاون اجرایی پلیس راهور فراجا ادامه داد: در پی آسیب‌دیدگی برخی مراکز تعویض پلاک در استان‌هایی همچون خوزستان، تبریز و کرمانشاه، خودروها و واحدهای سیار برای ارائه خدمات به مردم به‌کارگیری شد و برنامه‌ریزی شده است که این مدل خدمت‌رسانی میدانی در سایر استان‌ها نیز توسعه یابد.

وی با اشاره به اینکه هدف پلیس راهور این است که خدمت‌رسانی حتی در شرایط سخت نیز در نزدیک‌ترین نقطه به مردم انجام شود تا وقفه‌ای در ارائه خدمات ایجاد نشود.تصریح کرد: از ابتدای این دوره تاکنون، مجموع خدمات شماره‌گذاری ارائه‌ شده به شهروندان به ۱.۷ میلیون مورد رسیده است که نشان‌دهنده تداوم کامل خدمات در شرایط ویژه کشور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی