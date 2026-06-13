رئیس سازمان غذا و دارو:
کمبودهای دارویی ناشی از تأخیر در تخصیص ارز است؛ از ماهها قبل هشدار داده بودیم!
رئیس سازمان غذا و دارو با تشریح وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور اعلام کرد که بخش قابل توجهی از کمبودهای دارویی ناشی از تأخیر در تخصیص ارز بوده و این موضوع از ماهها قبل به دستگاههای مسئول هشدار داده شده بود.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در سازمان غذا و دارو برگزار شد، درباره مشکلات تأمین برخی داروهای اعصاب و روان توضیح داد: بخشی از این چالشها به مسائل مرتبط با تأمین از کشور هند بازمیگردد و تا زمان رفع موانع موجود، حل کامل کمبودها با دشواری همراه خواهد بود. با این حال مسیرهای جایگزین از سایر کشورها نیز در حال پیگیری است.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره قیمتگذاری دارو افزود: کمیته قیمتگذاری دارو بر اساس اختیارات قانونی مصوب مجلس فعالیت میکند اما در برخی موارد قیمتهای محاسباتی با هزینههای واقعی تولید همخوانی ندارد. به عنوان نمونه قیمت محاسباتی هر قرص کلومیپرامین حدود ۲۶۰۰ تومان برآورد میشود در حالی که تولیدکننده اعلام میکند برای ادامه تولید به قیمت ۵۰۰۰ تومان نیاز دارد.
پیرصالحی ادامه داد: در چنین شرایطی کمیسیون قیمتگذاری میتواند برای جلوگیری از کمبود قیمت را اصلاح کند اما فشارهای مختلف برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو گاهی این امکان را محدود میکند. نتیجه این وضعیت آن است که داروی داخلی با قیمت ۲۶۰۰ تومان امکان تولید پایدار ندارد اما مشابه خارجی همان دارو با قیمت ۵۲۰۰۰ تومان وارد کشور میشود و هزینه آن مستقیماً از سوی مردم پرداخت میشود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخل تصریح کرد: اگر هدف اصلی حمایت از مردم است باید شرایطی فراهم شود که صنعت داروسازی کشور بتواند به فعالیت خود ادامه دهد اشتغال حفظ شود و تولیدکنندگان به دلیل غیراقتصادی شدن تولید از بازار خارج نشوند.
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه به مشکلات برخی هلدینگهای دولتی فعال در حوزه دارو اشاره کرد و گفت: وزیر بهداشت تاکنون دو جلسه با مدیران ارشد مجموعههای بزرگ اقتصادی کشور برگزار کرده و پیگیریهای متعددی نیز در این زمینه انجام شده است. با این حال فعالیت در برخی مجموعههایی که سه تا چهار ماه بدون هیئتمدیره اداره میشوند با دشواریهای جدی همراه است.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، پیرصالحی درباره آمادگی کشور برای شرایط بحرانی و جنگ اظهار کرد: برنامهریزیهای لازم از قبل انجام شده بود و حتی پیش از وقوع بحران نیز درباره تبعات تأخیر در تخصیص ارز هشدار داده شده بود. بر همین اساس (سال گذشته) با اذن مقام معظم رهبری ۷۰۰ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت که ۳۵۰ میلیون دلار آن به منابع ریالی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان تبدیل شد و ۳۵۰ میلیون دلار دیگر به صورت ارزی برای تأمین ذخایر راهبردی در نظر گرفته شد.
وی افزود: پس از اخذ مصوبات لازم حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع ریالی برای خرید دارو و تجهیزات هزینه شد که تاکنون حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از اقلام خریداریشده تحویل گرفته شده است. بخشی از این خریدها شامل داروهای اعصاب و روان بوده که به دلیل مشکلات حملونقل ناشی از شرایط جنگی با تأخیر وارد کشور شدهاند.
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در مواردی که شرکتها به تعهدات خود عمل نکردهاند اخطارها و پیگیریهای قانونی انجام شده و در صورت عدم ایفای تعهد جرایم مربوطه اعمال خواهد شد. البته در برخی موارد کالا خریداری شده اما به دلیل مشکلات حملونقل امکان ورود به موقع آن فراهم نشده است.
پیرصالحی درباره بخش ارزی ذخایر راهبردی گفت: تاکنون کالاهایی به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار وارد کشور شده و ارز آنها پرداخت شده است. از این میزان حدود ۱۱۷ میلیون دلار مربوط به سال گذشته و ۶۷ میلیون دلار مربوط به سال جاری بوده است.
وی افزود در دوره جنگ به دلیل شرایط خاص کشور و بروز کمبود در برخی اقلام حدود نیمی از ذخایری که از محل ۱۱ هزار میلیارد تومان خریداری و تحویل گرفته شده بود برای پاسخگویی به نیازهای فوری کشور آزاد شد.
پیرصالحی با اشاره به موضوع رانت و فساد در حوزه تخصیص ارز دارو گفت: زمانی که فاصله نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخهای حدود ۱۷۰۰۰۰ هزار تومانی وجود دارد نمیتوان ادعا کرد که امکان بروز رانت و فساد به طور کامل از بین میرود. با این حال سازمان غذا و دارو با شفافسازی کامل اطلاعات تلاش کرده است امکان نظارت عمومی و تخصصی را فراهم کند.
وی افزود: اطلاعات مربوط به تخصیص ارز، میزان ارز دریافتی شرکتها، نوع داروهای وارداتی و عملکرد شرکتها به صورت شفاف در سامانههای سازمان غذا و دارو منتشر میشود و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات نیز به اطلاعات سامانه تیتک دسترسی کامل دارند. همچنین در صورت درخواست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دسترسیهای لازم برای اعضای کمیسیون نیز فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تأثیر تأخیر در اصلاح قیمتها بر کمبود دارو تصریح کرد: بخشی از تصمیمات قیمتی باید در دیماه سال گذشته اتخاذ میشد و تأخیر در این تصمیمگیریها موجب تشدید برخی کمبودهای دارویی شد.
وی درباره توزیع تجهیزات پزشکی نیز اظهار کرد: فرآیند توزیع تجهیزات بر اساس نظام سطحبندی و سیاستهای حوزه درمان انجام میشود و سازمان غذا و دارو مسئولیت تأمین این تجهیزات را بر عهده دارد.
پیرصالحی در ادامه درباره موضوع فساد در حوزه دارو تأکید کرد: هیچ دستگاهی نمیتواند ادعا کند که احتمال وقوع تخلف به طور کامل وجود ندارد، اما نباید تخلفات احتمالی را به کل مجموعه سازمان غذا و دارو تعمیم داد. در عین حال تمامی گزارشها و مستندات احتمالی با همکاری دستگاههای نظارتی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی سازمان غذا و دارو گفت: خریدهای نامتعارف داروخانهها از طریق سامانه تیتک رصد میشود و موارد مشکوک برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشود. با این حال در برخی موارد میزان جرایم بازدارندگی کافی ندارد.
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان از تدوین و ابلاغ دستورالعمل نسخه نویسی و ارائه خدمات آفلاین خبر داد و گفت: این دستورالعمل با هدف تداوم ارائه خدمات سلامت در شرایط بحرانی و مواقع اضطراری تدوین شده است تا دسترسی مردم به دارو و خدمات درمانی بدون وقفه ادامه یابد.