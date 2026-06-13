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وزش باد شدید در تهران تا چهارشنبه

وزش باد شدید در تهران تا چهارشنبه
کد خبر : 1798272
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اداره‌ کل هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید و همراه با گردوخاک تا چهارشنبه (۲۷ خرداد) در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی،  طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران، صاف تا کمی ابری و در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از امروز تا دوشنبه (۲۳ تا ۲۵ خرداد) به‌ویژه در نیمه‌جنوبی و غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید و گاهی با گردوخاک مورد انتظار است. این شرایط، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۶ و ۲۷ خرداد) نیز پیش‌بینی می‌شود.

امروز و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۳، ۲۶ و ۲۷ خرداد) در ارتفاعات در ساعات بعدازظهر، رشد ابر و گاهی رگبار پراکنده مورد انتظار است. 

یک‌شنبه (۲۴ خرداد) آسمان تهران صاف و در بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک با بیش‌ترین و کم‌ترین دمای ۳۶ و ۲۴ درجه سانتیگراد و دوشنبه (۲۵ خرداد) صاف، در بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک با بیشینه دمای ۳۴ و کمینه دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. 

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