وزش باد شدید در تهران تا چهارشنبه
اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید و همراه با گردوخاک تا چهارشنبه (۲۷ خرداد) در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران، صاف تا کمی ابری و در بعضی ساعتها همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
همچنین از امروز تا دوشنبه (۲۳ تا ۲۵ خرداد) بهویژه در نیمهجنوبی و غربی در بعضی ساعتها وزش باد شدید و گاهی با گردوخاک مورد انتظار است. این شرایط، روزهای سهشنبه و چهارشنبه (۲۶ و ۲۷ خرداد) نیز پیشبینی میشود.
امروز و روزهای سهشنبه و چهارشنبه (۲۳، ۲۶ و ۲۷ خرداد) در ارتفاعات در ساعات بعدازظهر، رشد ابر و گاهی رگبار پراکنده مورد انتظار است.
یکشنبه (۲۴ خرداد) آسمان تهران صاف و در بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک با بیشترین و کمترین دمای ۳۶ و ۲۴ درجه سانتیگراد و دوشنبه (۲۵ خرداد) صاف، در بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک با بیشینه دمای ۳۴ و کمینه دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.